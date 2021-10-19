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海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

遇碰瓷只知給錢 春風吹又生

洛城新語

近年各式詐騙取財，已不是新鮮玩意。從電信詐騙到網戀騙錢，無所不有。而在美國地區，看上華人是軟柿子好欺侮，「碰瓷」這個中國老招竟然飄洋過海，來到華人區一展身手；連這「國粹」都外銷，也被學得有模有樣，倒是始料未及。

華人須留意的是，近來在聖蓋博谷類似的「碰瓷」案件一再發生。從超市停車場倒車，到高速公路匝道入口，突然蹦出一位不顧生死、只要鈔票的惡棍。在你的車前車後虛晃一招，佯稱受傷，就是要美鈔；膽小的華人往往不願徒生糾紛，趕緊拿錢封口，也就讓肖小之徒輕易得逞。

雖云如此，仍有機靈的華人開車前眼觀四方，發現不明人士在自己車前車後鬼鬼祟祟，有了戒心，車子啟動前就防止「碰瓷」上身，省了無妄之災。但是並非每位華人都是如此戒懼謹慎，開車如臨大敵，四處防範，稍微大意者就上了賊船。

就法而言，一旦遇到無理的「碰瓷」，最好的方式是避免與所謂「受害人」直接接觸，更不必談條件，尤其如未見血光四射，破頭缺腿，顯然並未碰撞成傷時。首先保持冷靜，緊閉車窗，即使對方使勁要求開窗對話，也應避免，但可告知將通報警方與保險公司處理，所有問題得等到他們通報才能決定。甚至可說要找救護車，做必要的救助，將問題推給對方，讓其知難而退。

基本上，敢於「碰瓷」者，都是為錢演出的苦肉計，能要多少算多少，如果警方到場，或救護車呼嘯而至，所謂「受害者」無傷無痛，想到要面臨真的醫護急救時，甚至可能被告詐欺，這場戲大致就到此為止。

細究「碰瓷」能在華人區一下子成了新興產物，得歸功於有些華人愛炫富，經常身懷鉅款，又愛面子，習慣用錢解決問題，加上英文不道地，不喜歡與警察打交道。這些弱點一一被掌握，騙子也就打蛇隨棍上，沒事就找黃皮膚的「金主」騙點小錢；不要說十拿九穩，有個二、三成，也就值回票價，日久成了習慣，也因此「好吃倒相報」，沒錢就「碰瓷」一下，入門者愈聚愈多，這也得怪華人太愛花錢消災，也不管對錯，吃虧的還是自己。

既然了解這原因，華人就應該有反制之道，而非任人予取予求，更應依法遏止歪風。面對這類專業「找荏」的騙徒，第一時間不爭辯、不妥協、不給錢， 採取報警、徵尋見證人，甚至揚言調閲錄影帶。保護自身安全與權益，列為第一優先，明擺著要懲治惡人，絕不輕易打開皮包用錢打發碰瓷郎中，久而久之，詭計不得逞，無利可圖時，這套騙人把戲自然銷聲匿跡。最怕的是，仍有人一遇碰瓷上門，先妥協，繳保護費，騙徒當然食髓知味，也就沒完沒了。

華人 詐騙 警察

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