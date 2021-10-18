雙十杯籃球賽 媒體隊奪冠

駐洛杉磯經文處處長黃敏境（中）為賽事開球。（記者啟鉻／攝影）

慶祝中華民國成立110年「雙十國慶杯籃球賽」17日在羅斯密市舉行，這是南加雙十國慶系列活動壓軸友誼賽事，參加賽事的籃球愛好者，最長80餘歲，最年輕不到20歲，分別代表羅省中華會館、華文媒體、駐洛杉磯 台北經文處、中華體育聯合會等四個參賽隊，最後由華文媒體隊獲得第一名。

洛杉磯世界日報社社長于趾琴（左一）與組織者之一、中華體育聯誼會理事長高啟正（左二），及駐洛杉磯經文處處長黃敏境（右三）等嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

活動由中華體育聯誼會主辦。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛杉磯世界日報社社長于趾琴應邀參加。

組織者之一、中華體育聯誼會理事長高啟正表示，該項賽事舉辦多年，往年這項賽事是在10月10日舉辦，但由於近期慶祝國慶節目的活動較多，才在17日舉辦雙十國慶杯籃球友誼賽。參加比賽的四個隊有選手近50人，由於還在疫情中，大家訓練有限，能召集到選手也不易。羅省中華會館派出年輕陣容，大家不計較勝負，只是一場友誼賽，重在參與，以球會友。

比賽進行中。（記者啟鉻／攝影）

駐洛杉磯經文處派出由林暉程、陳嘉元、張皓鈞、葉立傑、許禮泉、李成勛組成的參賽隊。處長黃敏境為比賽開球。黃敏境表示，中華體育聯誼會舉辦「雙十國慶杯籃球賽」很有意義。一般來說在美國 生活的東方人，尤其是華人 ，給其他族裔的印象就是只會讀書。運動在美國很重要，華人希望融入主流社會，得到大家認同，而喜歡運動的孩子更容易融入主流社會。運動更可以促進團隊精神培養。用運動方式強身健體，也是慶祝雙十國慶的很好方式。黃敏境還向比賽參與選手頒發紀念章。

中華會館隊這次以年輕人為主為全新整容，曾多次參加這項賽事的美國華人華僑聯誼會創會會長馬樹榮表示，他是這項賽事的元老級選手，現在他的兒子也參加比賽。他們全家人在賽場上為比賽加油鼓勁。羅省中華會館主席廖美華及部分社區人士，組成比賽啦啦隊，為比賽選手鼓勁歡呼！