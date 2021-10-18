青少年演講比賽 華裔官員評獎

第四屆美國青少年演講比賽圓滿落幕，得獎名單揭曉。（主辦方提供）

美國華人 政治聯盟（IAPAC），亞美權益促進會（AAAA），美國華裔平等權益協會（HQH），10月16日（週六）下午，在羅斯密市社區中心舉辦第四屆美國青少年演講比賽。

當天演講比賽分兩組進行，初中組和高中/大學組，初中組演講主題是「我們是否應該提倡農曆新年為美國國定假日？」，高中/大學組的題目是「如何制止針對美國亞裔 的種族仇恨犯罪？」。

來自各縣市的學生選手圍繞主題進行精彩的英文演講，在經過熱烈比賽後，得獎名單揭曉，初中組冠軍Jason He，亞軍Jeffrey Yu，季軍Annie Li；高中/大學組冠軍Thomas Yu，亞軍Evelyn Huang，季軍William Chang。演講比賽各組前三名優勝者均獲得助學獎金，總獎金共1200元，並為參賽者提供社區服務證書。

擔任評審的聖蓋博市副市長丁言愉表示，當天兩個演講議題都非常重要，其中初中組關於農曆新年的主題旨在宣傳亞裔文化。美國亞裔文化宣傳較少，亞裔文化不被普遍認同，因此出現一些種族歧視聲音，比如「讓亞裔滾回原來的地方去」。丁言愉認為，這不僅是一場演講比賽，活動的出發點更希望藉此機會，培養華人新生代以後能積極參政議政，為華人發出聲音，

這是第四次舉辦青少年演講比賽，主辦單位表示，每年舉辦此項比賽是為鼓勵年輕一代，積極參與社區活動和關注社區發展，培養社會責任感。

比賽評審尚有蒙特利公園市市長饒影凡、阿罕布拉市市長黃幼平、山景學區教委吳孟臻、喜瑞都市計劃委員黃正芬、美國南加州華人總商會會長王愛琳等民選官員及教育界人士擔任。評分標準分別是演講內容40%，演講技巧及表達能力30%，演講的整體努力效果30%。

評審高度讚揚比賽學生的語言能力及表現水平，並對主辦單位舉辦此項活動給予肯定，鼓勵繼續開展下去。主辦單位華人政治聯盟主席莊春惠、張芒、江志鎬等三位負責人對此次活動全體理事及工作同仁們的付出表示感謝。