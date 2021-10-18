玩滑板摔掉半顆頭 參與腦部研究 獲人造透明頭蓋骨

滑板愛好者接受透明頭蓋骨手術重獲新生。（ABC）

37歲的海格（Jared Hager）是個滑板愛好者，他在2019年4月於河濱縣棕櫚泉 市（Palm Springs）為朋友的影片作示範時，衝下斜坡不慎慘摔，最後半邊頭蓋骨嚴重受損，差點命喪當場。還好雙胞胎弟弟Cody Hager為他做CPR急救，救護車及時將他送到醫院動手術保住一命。

但是醫院原本計畫以海格的腹部讓頭蓋骨自己長回去，但沒想到卻碰上新冠疫情 ，一切非必要手術都得暫停，最後身體雖然復原的海格，卻只好頂著半邊頭蓋骨出院。幾乎什麼都不能做的海格，最後和弟弟變成街頭遊民，有一餐沒一餐的打個零工。當然他最愛的滑板也不可能繼續了，因為只要一個磕碰就能讓他「腦漿四濺」。

沒想到沒了半邊頭蓋骨，卻讓海格最後成了一項創新腦部研究計畫的最佳參與者。加州 州立大學（USC）的學者Charles Liu指出，疫情雖然讓海格不能如期裝回頭骨，但他們的腦部研究計畫卻正好需要海格這樣的人，方便研究人員能夠邊施行治療，邊直接觀察療效與復原狀況。

加州州大、加州理工學院（Caltech）與Rancho Los Amigos國家康復中心（National Rehabilitation Center）合作，在過去幾年間利用功能性聲波顯像（fPact）對海格的腦部進行直接觀察，讓研究人員可以邊進行醫療行為，邊直接觀察海格的腦部變化，相關結果不只用在海格身上，還能幫助失憶症、帕金森氏症與癲癇的治療。

海格說，當年他壓根沒想到那道斜坡會差點要了他的命，更沒想過他能因禍得福，造福其他因為腦部病變而受苦的人，「我一點都不在乎將我的大腦貢獻給科學，因為這樣的妥協太酷了」。

不過，更出乎海格意料的是，原本以為得一直缺著半邊腦殼過活的他，最近竟然因為醫學進步而重新獲得了人造頭蓋骨，而且這片頭蓋骨還是透明的，讓他能夠邊玩他最愛的滑板，還能邊幫忙研究。學者Charles Liu說，海格是全球第一個接受透明頭蓋骨移植的人，這片特製的骨骼，不僅能夠保護海格的大腦，還有特別的透鏡，能讓研究繼續進行。

術後四天，海格的頭就完好如初了，而且弟弟Cody Hager還誇讚，哥哥的頭型比以前還漂亮，這是他看過最好看的頭了。海格自己則說，他終於不必擔心走著走著就腦漿四濺了，但是他之前從來不戴頭盔的，現在知道一定要戴，才能避免受傷，「而且接下來的人生都要好好保護新的頭殼」。