10月乳腺癌認知月 希望之城呼籲重視篩檢

11月7日希望之城將舉辦虛擬Walk for Hope籌款活動，為研究癌症籌募經費。（希望之城公關部）

乳腺癌是美國婦女除了皮膚癌之外最常見的癌症 ，也是女性癌症死亡的第二大原因。因此，政府將10月定為「乳腺癌認知月」（Breast Cancer Awareness Month），呼籲婦女重視乳腺癌的篩檢 、預防及治療，可以有效降低發病率和死亡率，健康生活。

希望之城（City of Hope）癌症醫院腫瘤 內科與治療學系乳腺腫瘤學助理教授袁媛(Yuan, Yuan) 醫學博士說，近兩年因新冠疫情衝擊，乳腺癌篩查受到影響，最近有些病人就醫時已進入乳腺癌晚期。因此提醒大家不要忘記篩檢，預防勝於治療更重要。

袁媛指出，乳腺癌是一種乳腺組織細胞異常、且不受控制生長的疾病，但目前針對乳腺癌的篩檢和診治已經相當普及，包括3-D乳房X線照相（mammography）可以更好地檢測和定位乳腺癌。

袁媛分析，華人婦女群體參加乳腺癌篩檢的比例也有所差異。沒有語言障礙的群體比較積極，而新移民則害怕打電話預約。而角聲醫療中心、華埠服務中心醫療診所等，都有中英雙語醫護人員，新移民婦女可充分利用。

她進一步指出，由於文化差異，華人婦女比較內斂含蓄，對於乳腺疾病不願意主動求醫；或以為自己的乳腺腫塊為 良性。此外，亞裔女性的乳房密度比其他族裔高，有時做乳房X線照相也沒有查出來，還要結合超聲波、MRI（磁共振成像）。所以，如果自己摸到有乳房腫塊，就要主動告訴醫生，否則可能延誤治療。

今年11月7日(周日)，希望之城癌症醫院將舉辦一年一度的「希望之行」（Walk for Hope）籌款活動，為治療乳腺癌、宮頸癌等研究項目贊助經費。