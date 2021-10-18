弘揚台灣茶 橙縣雅士齊聚展藝

楊綺真會長(左)與助教楊陸(右)，示範解說泡茶3要素。(橙僑提供)

美國 中華茶文化學會為弘揚台灣 茶藝文化，以茶會友增進僑界交流連繫，於10月15、16日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「2021推廣台灣茶藝活動」。

活動由會長楊綺真主持，結合花藝、陶藝、園藝及休閒旅遊，讓大家知道品茗文化不只能喝茶，也能學到泡茶的陶壺是如何製作、茶席小品花的插法、客家風味擂茶的製作、如何做出創意茶料理及介紹走訪親山步道等。

兩天活動有50位愛好茶藝的僑胞參加，大家對泡茶品茶技藝的認識，也對品茗搭配的插花、陶藝、茶料理、果蔬栽培等進一步的瞭解。

茶藝課程活動在古箏老師許惠紅演奏優雅的音樂中揭開序幕。楊綺真首先說明泡茶三要素：茶量、溫度及時間的掌握，教大家簡單泡出好茶，並介紹茶道概括而言是茶的文化，茶藝包含花藝、陶藝及喝茶，所謂「品茗四藝」點香、品茗、插花與書畫，是美學藝術生活化的體現。

為讓大家體會茶文化，主辦單位還特別邀請沈尊源帶來許多的工藝作品，並深入講解陶藝與生活的藝術；許玲玲示範文人自由花以及茶席小品花的插法；泡茶師卓鈞湋展演濕式泡茶法。

前僑務委員邱啓宜也講述客家人奉茶傳統，他說客家民族友善好客，「以茶敬客、以茶會友、以茶為禮、以茶敘情」早已成為客家族群生活的一部份，他示範客家風味擂茶的製作。

為讓大家更認識台灣茶文化，講座還邀請駐洛杉磯辦事處觀光 組施照暉組長，以結合觀光產業的方式，導覽介紹台灣的茶園分佈、茶葉種類。

橙僑中心主任蔣翼鵬感謝美國中華茶文化學會揚綺真會長用心籌辦活動，服務僑民也弘揚台灣茶藝文化，將台灣的茶藝及茶農業推廣給海外僑界。