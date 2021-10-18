「天天天藍」詞源作者卓以玉 逝世

多才多藝的學者卓以玉在橙縣家中去世。（讀者提供）

定居南加州 的女詩人、畫家及學者卓以玉（Catherine Woo），最近在橙縣家中去世，享年87歲。

根據卓以玉詩作而寫成的歌曲「天天天藍」傳唱全球華人圈，是這位多才多藝的文化大使最廣為人知的作品。卓以玉1934年生在北京。受到表姑林徽因的影響，卓以玉留學美國 時，選擇前往伊利諾大學主修建築，與同學胡百昌結婚後，遷居聖地牙哥 ，育有一子一女。

卓以玉自1968年起在聖地牙哥州立大學（SDSU）擔任中文講師，後取得舊金山大學多元文化教育博士學位，曾任聖地牙哥州大亞洲研究中心主任，並獲頒聖地牙哥州大傑出教授獎。

卓以玉曾任聖地牙哥市文化藝術委員會委員，協助聖地牙哥動物園，獲得象徵中美友誼的大熊貓及金絲猴。

卓以玉獲布希總統任命為美國國家藝術委員會（National Council on the Arts）委員，是繼貝聿銘之後，第二位獲此殊榮的華裔。國家藝術委員會是國家藝文基金會（National Endowment for the Arts）的顧問團，負責與全美各地的藝術團體合作及撥款，以促進藝術文化交流。

卓以玉於2002年自聖地牙哥州立大學教職退休。2015年卓以玉與一家出版社合作，發行簡體字版的中文傳記「天天天藍」。

卓以玉的兒子胡培為表示由於群聚活動仍有限制，家人決定等疫情穩定之後再擇日舉行追思活動。