萬聖節全家同樂 5大南瓜園迎客 網上預約要快

Tanaka Farms座落於華人聚集的爾灣市，以「凱蒂貓主題」南瓜園聞名。（截圖Time Out)

孩童們最喜愛的萬聖節 將臨，民眾經過一年多的封閉生活，對久違的節日活動更加期待。南加 州各縣都有不同規模的南瓜園 (pumpkin patches)，除了華人最常去的波莫那州立工藝大學的南瓜節（Cal Poly Pumpkin Festival），本報整理了南加五大最受歡迎的南瓜園，歡迎民眾遵守防疫規定，享受節慶樂趣。但這些南瓜園都將在10月31日（周日）結束，勿失良機。

Tanaka Farms座落於華人聚集的爾灣市（Irvine），以「凱蒂貓主題」南瓜園聞名。不少家庭也很愛在周末，享受該園區開放的烤爐，一邊看著小孩在旁嬉戲，一邊享受著烤玉米、慢烤手撕豬肉三明治、爆米花等小吃。Tanaka Farms平日開放時間上午9時至下午6時，萬聖節當天只開到下午3時。入場費為6元、停車費10元。想在周五午後及周末造訪的民眾，事先在網上預約停車位。

位在庫爾富市 (Culver City) 的「Mr. Bones Pumpkin Patch」是個小型農場，於10月7日至31日開放。現場除南瓜園及美食 攤位外，另設有小動物區、騎小馬區、溜滑梯、臉部彩繪、南瓜裝飾等活動。平日入場費5元，周末入場費為10元至30元不等，建議事先網上訂票。

Underwood Family Farms位在范杜拉縣（Ventura）的穆爾帕克（Moorpark）於9月底開放至10月31日。現場還有超大型南瓜園、玉米迷宮、遊戲、纜車及現場音樂會。另外，該農場在周末時，也額外設置了許多美食攤位，包括三明治、熱狗、漢堡、烤玉米、挫冰、及南瓜派等美食。平日入場費為10元，周末入場費用為16元至22元不等，停車免費。

Haunt O'Ween LA位在伍蘭岡（Woodland Hills），是一個主打適合親子同樂的小型萬聖節遊樂園。現場有六個占地廣大的活動場地，涵蓋各種全家總動員的遊樂項目，例如不給糖就搗蛋 (Trick or Treat)、雕刻南瓜 (Pumpkin Carving)、臉部彩繪、孩童遊樂設施等。該園於10月1日至31日開放，平日入場費為30元、周末入場費為35元，停車免費。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）東邊的Lake Arrowhead，有個叫做「SkyPark at Santa's Village」的園區，10月推出萬聖節系列活動「Pumpkins in the Pines」。該園的活動相當多元，受到不少家庭推薦。園區的聖誕樹上掛著許多裝飾小南瓜，節慶氣氛非常濃厚。周末活動不僅有適合小孩的臉部彩繪、餅乾裝飾、挑選南瓜、不給糖就搗蛋活動，家長可陪小孩看魔術秀、夜晚燈秀、溜冰、騎腳踏車、一起走進森林鬼屋等。萬聖節活動僅在周末開放。成人為59元、孩童為49元。建議事先網上訂票。