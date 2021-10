萬聖節全家同樂 5大南瓜園迎客 網上預約要快

Tanaka Farms座落於華人聚集的爾灣市,以「凱蒂貓主題」南瓜園聞名。(截圖Time Out)

孩童們最喜愛的萬聖節 將臨,民眾經過一年多的封閉生活,對久違的節日活動更加期待。南加 州各縣都有不同規模的南瓜園 (pumpkin patches),除了華人最常去的波莫那州立工藝大學的南瓜節(Cal Poly Pumpkin Festival),本報整理了南加五大最受歡迎的南瓜園,歡迎民眾遵守防疫規定,享受節慶樂趣。但這些南瓜園都將在10月31日(周日)結束,勿失良機。

Tanaka Farms座落於華人聚集的爾灣市(Irvine),以「凱蒂貓主題」南瓜園聞名。不少家庭也很愛在周末,享受該園區開放的烤爐,一邊看著小孩在旁嬉戲,一邊享受著烤玉米、慢烤手撕豬肉三明治、爆米花等小吃。Tanaka Farms平日開放時間上午9時至下午6時,萬聖節當天只開到下午3時。入場費為6元、停車費10元。想在周五午後及周末造訪的民眾,事先在網上預約停車位。

位在庫爾富市 (Culver City) 的「Mr. Bones Pumpkin Patch」是個小型農場,於10月7日至31日開放。現場除南瓜園及美食 攤位外,另設有小動物區、騎小馬區、溜滑梯、臉部彩繪、南瓜裝飾等活動。平日入場費5元,周末入場費為10元至30元不等,建議事先網上訂票。

Underwood Family Farms位在范杜拉縣(Ventura)的穆爾帕克(Moorpark)於9月底開放至10月31日。現場還有超大型南瓜園、玉米迷宮、遊戲、纜車及現場音樂會。另外,該農場在周末時,也額外設置了許多美食攤位,包括三明治、熱狗、漢堡、烤玉米、挫冰、及南瓜派等美食。平日入場費為10元,周末入場費用為16元至22元不等,停車免費。

Haunt O'Ween LA位在伍蘭岡(Woodland Hills),是一個主打適合親子同樂的小型萬聖節遊樂園。現場有六個占地廣大的活動場地,涵蓋各種全家總動員的遊樂項目,例如不給糖就搗蛋 (Trick or Treat)、雕刻南瓜 (Pumpkin Carving)、臉部彩繪、孩童遊樂設施等。該園於10月1日至31日開放,平日入場費為30元、周末入場費為35元,停車免費。

聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)東邊的Lake Arrowhead,有個叫做「SkyPark at Santa's Village」的園區,10月推出萬聖節系列活動「Pumpkins in the Pines」。該園的活動相當多元,受到不少家庭推薦。園區的聖誕樹上掛著許多裝飾小南瓜,節慶氣氛非常濃厚。周末活動不僅有適合小孩的臉部彩繪、餅乾裝飾、挑選南瓜、不給糖就搗蛋活動,家長可陪小孩看魔術秀、夜晚燈秀、溜冰、騎腳踏車、一起走進森林鬼屋等。萬聖節活動僅在周末開放。成人為59元、孩童為49元。建議事先網上訂票。