「華埠大屠殺150周年」華美博物館舉辦8場活動

紀念1871年洛杉磯華埠大屠殺150周年。（洛杉磯華美博物館）

為紀念1871年洛杉磯華埠 大屠殺150周年，華美博物館10月17日至10月24日舉辦為期八天的視像系列紀念活動，包括現場直播表演和具獨特見解的研討會。

史稱1871年洛杉磯華埠大屠殺發生於1871年10月24日，包括一名15歲男孩在內的17名華裔男子在洛杉磯舊華埠被暴徒殺害。目前，這種歷史性的種族暴力行為，充分反映洛杉磯和全國社區面臨日益增長的反華情緒。

參與為期八天系列紀念活動者包括教育家、歷史學家與表演藝術家，主旨是提高大家對洛杉磯早期美國 華裔所經歷的事情有所認識，牢記這場悲劇的受害者，並反思目前美國亞太裔、黑人、土著和有色人種社區所面臨的社會和種族問題。

洛杉磯華美博物館

「1871年洛杉磯華埠大屠殺150週年」視像系列紀念活動包括：

10月17日（周日）下午2時至3時30分（美國太平洋時間）之「多維表演」。此活動將作現場直播，通過音樂、動作和敘述記錄1871年洛杉磯華埠大屠殺的歷史。由黃豪 (Hao Huang) 擔任主持。

10月18日（周一）下午5時至6時30分（美國太平洋時間）之「從過去到現在：回憶 1871」。這個視像研討會介紹 1871 年洛杉磯華埠大屠殺的歷史，以及它如何在今天引起共鳴。由阮桂銘 (Dr. Gay Yuen) 博士主持。

10月19日（周二）下午5時至6時30分（美國太平洋時間）之「如何講授1871年洛杉磯華埠大屠殺的歷史」。這是為教育界特別策劃的講習班，介紹如何向 3-12 年級的學生講授以1871年洛杉磯華埠大屠殺為主題及影響而創建的新課程。由美國亞裔教育項目郭志明 (Stewart Kwoh) 與 Prabhneek Heer 主持。

10月20日（周三）下午5時至6時30分（美國太平洋時間）之「集體回憶：美國歷史上種族主義悲劇的剖析」。這視像研討會探討美國由於種族主義發生暴力行為的共同歷史，由 Jason Chu 主持。

10月21日（周四）下午5時至6時30分（美國太平洋時間）之「掩埋的歷史：追溯1871年洛杉磯華埠大屠殺」。這個預先錄製的視頻將帶領大家回顧歷史，追溯1871年洛杉磯華埠大屠殺被民眾遺忘的地點。由胡紹基 (Mike Woo) 主持。

10月22日（周五）下午5時至6時30分（美國太平洋時間）之「塑造紀念館：城市回顧與致力紀念1871年洛杉磯華埠大屠殺受害者」。聽取有關洛杉磯市計劃為 1871 年華埠大屠殺受害者建造紀念館計劃的最新細節，以及該計劃與洛杉磯市長辦公室城市回顧工作組之間的聯繫。由克里斯托弗霍斯隆 (Christopher Hawthrone) 主持。

10月23日（周六）下午2時至3時（美國太平洋時間）之「後期製作討論：對1871年洛杉磯華埠大屠殺的戲劇對話」。華美博物館與與 Artists at Play合作，共同探索如何在舞台上重演這段歷史。而由湯姆．雅各布森 (Tom Jacobson) 、傑夫．劉 (Jeff Liu) 執導的首部戲劇《華埠大屠殺（註解）》的試映片段將於10月22日至24日限時在線上播放。

10月24日（周日）下午5時至6時30分（美國太平洋時間）之「華埠大屠殺紀念會」。多位政府官員出席共同紀念洛杉磯150年歷史上最黑暗篇章的一頁。整個為期八天的紀念周將以此視像活動作為終結。

有關「1871年洛杉磯華埠大屠殺150周年」視像系列紀念活動，請於下列鏈接登記參加https://camla.org/1871commemoration，或瀏覽華美博物館網址瞭解相關資訊：https://camla.org/zh