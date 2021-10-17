餃子+啤酒+波霸奶茶 聖蓋博美食節歡樂夜

一眼望去，每家餃子店門口都排起長龍。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博 第七屆餃子 啤酒節（Dumpling & Beer Fest）15日（周五）晚熱鬧登場，現場十幾家水餃店，20多種品牌啤酒，還有新增的波霸奶茶，眾多食品車提供美食小吃，遠近城市大批民眾趕到San Gabriel Mission歷史區，人人感受久違的人間煙火氣，在後疫情 時代築起一道美麗風景線。

奉天元餃子店的全素水餃獲得最佳創意獎。（記者邵敏／攝影）

餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱是東西方文化的美妙結合。（記者邵敏／攝影）

一眼望去，幾乎每家店門口都排起長龍。奉天元餃子店負責人Sophia說，往年也曾參加，因為生意太好，客人需排隊一小時才能買到，一晚大概能賣出4000多個餃子。當晚，奉天元餃子店的全素水餃獲得最佳創意獎，評獎者聖蓋博市長廖欽和表示，雖是全素，但吃起來卻是牛肉味，比真的牛肉餡水餃還好吃。另外一家泰式鮮蝦水餃被評為最好吃水餃，由咖哩、椰子汁搭配，皮薄餡美，極富東南亞風味。

第七屆餃子啤酒節由聖蓋博市府與亞裔青少年中心(AYC)合辦，談及餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱這是東西方文化的美妙結合，目前全美僅此一家。10月是德國傳統的啤酒狂歡節，聖蓋博市有自己製造生啤的廠家，同時邀請洛杉磯其他啤酒廠參加。「聖蓋博市有很多賣餃子的華人餐廳，我們就想讓餃子加啤酒，代表這個城市東西方文化的融合。」

餃子和啤酒的搭配，廖欽和稱這是東西方文化的美妙結合。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博第七屆餃子啤酒節10月15日晚熱鬧登場。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博市每年舉辦一次餃子啤酒節，去年因疫情暫停一年，今年是第七屆，每次都有上萬人參加。廖欽和說，當晚來的人很多，越晚人越多，因為年輕人喜歡晚些狂歡。今年新增波霸奶茶，也是想吸引更多年輕人。「華人喜歡喝奶茶，未成年人不能喝酒，就想藉波霸奶茶讓更多人參與活動。」

家住聖蓋博市的陳先生和幾個朋友早在現場開吃，他們買了各式餃子品嚐。陳先生說，餃子雖貴，兩元一個，但久違的現場熱鬧氣氛確實不錯，因疫情居家隔離一年多，難得在家門口就能參加這樣的盛會，心情很好。陳先生說唯一美中不足的是，若想品嚐啤酒，就要買一張30多元的聯票，才能一一品嚐，「我不大能喝酒，只想嘗口鮮，買聯票太不划算。」

現場樂隊助興。（記者邵敏／攝影）

孩子在現場製作的餃子、饅頭等手工藝品。（記者邵敏／攝影）

Jason一家帶孩子參加活動，本想品嚐美食，但因排隊人太多，不得不放棄，不過現場提供免費製作餃子、饅頭的手工藝店，孩子玩得不亦樂乎，倒也不虛此行。

活動當晚，十幾家不同品牌的生啤參加評選，由現場品嚐者投票選出最佳啤酒。人們在夜色中就著啤酒吃水餃，隨現場樂隊擺動身姿，感受久違的人間煙火氣，這個初秋的夜晚自有獨特風味。