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建材展聽眾狂記筆記 場下續提問 把握難得機會

記者張宏╱阿罕布拉報導
民眾一邊聽一遍記筆記。（記者張宏／攝影）
民眾一邊聽一遍記筆記。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報與華人營建公會舉辦的第三屆「建材裝修大展」15日再次登場，當天有四場建築專業講座，場場爆滿，民眾記筆記寫不停，下場後依然圍著演講者問不停，用最短時間吸收最多的信息。

四場講座分別是「建築合约必知」、「附屬住宅單位增建ADU實例」、「室內設計」和「ADU州法」。熟悉建築合約的律师Robert Klepa演講「建築合約須知」，讓大家了解建築合約的重要性。他說，民眾在簽約前要盡量多花時間了解合約列出的條件，越詳細越好，減少以後訴諸公堂的機率，不然簽約後的任何改變，都得花更多時間、金錢及程序。他介紹了建築合約的基本建構、如何架構對的合約、及如果合約出錯應該如何處理等。

熟悉建築合約的律師Robert Klepa。（記者張宏／攝影）
熟悉建築合約的律師Robert Klepa。（記者張宏／攝影）

Yang Architect創辦人王楊是註冊建築師，這場講座座無虛席，很多觀眾都站起來方便看大屏幕的PPT。她重點講解了三種加建屋形式，包括車庫改造加建屋、與住宅相連的加建屋、獨立於住宅的加建屋。她表示，加建屋並不是越大越好，要根據自家條件和城市法規而建。例如聖蓋博市、蒙特利公園市，對於加建屋的要求就有很多不同點，對加建屋的尺寸限制也頗多。連接主房的ADU建議距離10呎比較好，及和邊上用地保持5呎距離。

Yang Architect創辦人王楊。（記者張宏／攝影）
Yang Architect創辦人王楊。（記者張宏／攝影）

d.Kode Studio,Inc.創辦人兼首席室內設計師羅怡婷（Nancy Lo）主講室內設計，分享她最近做的住宅和商業辦公室的最新設計效果。她說，疫情發生後，人們有更長時間待在家裡，因此對室內設計的需求也更強。家裡的廚房和家庭辦公室成為熱門的裝修和升級的區域，尤其是對辦公用品和家具的需求量增加，賣到缺貨。

她說，如果客人清楚地告知自己裝修的預算，設計師就會更有效率滿足客人的需求，因為家具的價格區間很大，不同預算有不同的組合。通常建議用房價的10%作為室內設計預算，室內設計很值得投資。和其他族裔相比，華人不太願意在室內設計上花更多金錢，但是她通常建議住宅在10年到12年更換一次室內設計，商業建築則建議三年到五年更新一次，會更有新鮮感。

洛杉磯市政工程師Chiharu Suzuki介紹ADU州法的內容，他說，很多人紛紛加入ADU加建大軍，但是有一些法規盲點。雖然每個城市相關的法律會有一些不同，但是他會建議以州法作為指導原則，這樣能保證ADU獲得通過。

不少民眾站起來方便看大屏幕。 （記者張宏／攝影）
不少民眾站起來方便看大屏幕。 （記者張宏／攝影）

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