洛市警察今年前10月開槍30次 超過去年全年

洛杉磯警察今年開槍次數已超去年，應對社會暴力事件增多。（unsplash.com）

根據洛杉磯 時報追踪的數據，截止今年10月中旬，洛市警局(LAPD)開槍次數已超過去年全年或前年，開槍30次，擊斃11名嫌犯，僅過去兩周就發生五起槍擊 事件。

2020年警察 共開火27次，造成七人死亡。2019年警察開槍26次，造成12人死亡。然而，2019年26起警察開槍事件，卻是洛市警局30年來的最低點，今年數字略有上升，但與過去幾十年的數據相比仍然很低。

今年警察開槍次數增加，因為洛市暴力事件普遍增加，凶殺案和槍擊案的發生率都遠超過去幾年的水平。截至9月25日，今年凶殺案比去年增加近23%，比2019年增加近46%。

包括洛市警局局長摩爾（Michel Moore）在內的不少警官指出，警察槍擊事件的增加是一個令人擔憂的趨勢，近幾個月來，被警察槍殺的攜帶武器人員大多有相關精神疾病。在最近幾起事件中，嫌疑人持刀或持槍威脅警方與被害人，引發警察對峙後開火。

最近一次發生在本周三，警察早上6時接到報警，稱有人用致命武器襲擊Palms Keystone Avenue 3600街區的一間公寓。警方到達現場時，聽到裡面有打鬥聲，因擔心被害人安全，警方強行進入公寓，並在房間內槍殺了一名持刀男子，該男子在被送往醫院後宣布死亡。

上周五晚，洛市警局特警開槍擊斃一名男子，此人劫持人質，並藏身在市中心的一座高樓裡。據警方稱，該男子向附近一個家庭開槍，擦傷一名14歲男孩的頭部。特警在監控錄像中看到這名男子用槍指著一名女子，警方狙擊手開槍擊斃該男子。

警方表示，最近發生嫌犯劫持人質的案件非常多，不同尋常，令人震驚。

摩爾認為，應該讚揚那些置身危險狀態中拯救人質的警員，「因為這些警員的行動，挽救了無辜者的生命。」