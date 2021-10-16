中駐美使館 共同紀念辛亥革命110周年

中國駐美國使館及駐紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥總領館13日共同舉辦紀念辛亥革命110週年線上座談會。（洛杉磯中領館提供）

中國 駐美國使館及駐紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥總領館，10月13日共同舉辦紀念辛亥革命110周年線上座談會。中國駐美大使秦剛 發表主旨講話。全美各地百餘名僑界代表，包括孫國雄、黃儀莊、陳燕等辛亥革命先烈後人，及80多家主要僑團負責人，以及中國駐紐約總領事黃屏、駐舊金山總領事王東華、駐洛杉磯總領事張平、駐芝加哥代總領事黃黎明等參加，使館徐學淵公使主持會議。

秦剛在講話中介紹了中國國家主席習近平在紀念辛亥革命110周年大會上的講話內容。習近平在講話中高度評價辛亥革命歷史功績和重大意義，宣示中國堅持一中原則和九二共識，堅決遏制「台獨」分裂、捍衛國家主權和領土完整的決心和意志。

秦剛強調，實現國家統一、振興中華，是孫中山先生和辛亥革命先驅們未竟的事業。解決台灣 問題、實現祖國完全統一，是中華民族歷史演進大勢所決定。以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。台灣民進黨當局否認「九二共識」謀求「台獨」分裂，這是當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。

他表示，在中美兩國關係面臨何去何從的歷史關鍵時刻，身處美國的廣大僑胞們應發揮自己的作用，支持中華民族偉大復興，促進中華兒女大團結，推動中美關係改善和發展，多發促進美方客觀理性看待中國的聲音，多做推動美方與中方相向而行開展互利合作的實事。中國堅決反對美方在台灣問題上干涉中國內政。