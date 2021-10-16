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亞市地產整修 後院建露台 鄰居華商反彈：影響交通

記者張宏／亞凱迪亞報導
該商業地產位於西Huntington大道809號，是一棟使用面積3712呎的一層建築。（讀者提供）
該商業地產位於西Huntington大道809號，是一棟使用面積3712呎的一層建築。（讀者提供）

亞凱迪亞西杭廷頓大道（Huntington Dr.）800號街區一處商業地產計畫進行修整，在後院搭建供員工使用的露台，但是引起隔壁華人商家反彈，認為這個露台更像是一個戶外活動場所，面積增加會導致車位不夠用，影響社區和諧。市府表示，此地產沒有增加新的面積，市府規畫人員已建議批准該項目，任何鄰居都有權在10月18日之前對該決定提出上訴。

該商業地產位於西杭廷頓大道809號，是一棟使用面積3712呎的一層建築。近日該地產向市府提出要在後面新建一個400呎帶頂棚的露台。但此舉引發隔壁華人商家反對，該華人商家認為，該地產去年被轉賣，新業主根本不考慮將來的使用性和社區和諧，只有考慮如何增加房屋的面積以便賣出。他認為他們此舉是要做轉手買賣，而不是為自己使用。他曾詢問市府設計人員為何要蓋露台，對方說因為给醫療機構的工作人員及病人休閒用的。但是這需要400呎，且高度為16呎嗎？看起來更像是個户外活動場所，且有未來興建二樓的企圖。新業主寧可在後院蓋露台，也不考慮後面垃圾箱推來進去如何處理。

他說，這個物業左側靠近他的物業，建築退縮尺度（Setback）也沒有讓，等樓蓋起來太靠近他的物業，會讓人有壓迫感，至少應該退出五呎的距離。第二點如果作為醫療用途，需要的停車位必然比一般辦公樓多很多。屆時如停車位不夠用，必然會影響附近的交通和他的物業。

對此，亞市市政經理助理、城市發展服務總監Jason Kruckeberg表示，這個項目計畫進行行政修改（Administrative Modification），在建築物後部興建露台。露台建議距離後方是10呎以內，而不是20呎。此露台不是封閉的或通向任何新的區域，已被限制為僅供員工使用。該建築物中沒有添加新面積，因此這一改變不會觸發任何停車位的添加。該提案確實增加了建築物的護牆高度，並增加一些其他較小的設計特徵，但這些都在該區域地目和財產允許規定範圍內。如前所述，唯一需要修改的只是後部的露台。規畫人員已建議批准該項目，任何鄰居都有權在10月18日之前對該決定提出上訴。

該地產向市府提出要在後面新建一個400呎帶頂棚的露台。（讀者提供）
該地產向市府提出要在後面新建一個400呎帶頂棚的露台。（讀者提供）

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