洛城新語／諾獎證明 加州模式更勝德州？

加州與德州模式，誰更適合發展經濟，長久以來一直是「公說公有理，婆說婆有理」；然而隨著2021年諾貝爾經濟學獎出爐，加州模式更好，似乎占了上風。「自然實驗」中有關「最低工資、移民對本地勞工影響」的結論，已是對共和黨 堅持多年「保守」理念的巨大衝擊；更別提獲獎教授卡德，對關切低收入、弱勢群體，始終予以認可的態度。

如果經濟學有左派（政府干預）與右派（自由市場）之分，那麼對最低工資的態度，應該算是左派與右派的分水嶺之一。民主黨 往往通過政府干預，提高最低工資；而共和黨通常相信「看不見的手」，依靠供需進行工資調節。例如總統拜登，今年2月曾提出調漲最低時薪至15元，遭遇共和黨的一致反對。而民主黨主政的藍州，往往有較高的最低工資；共和黨掌權的紅州，則相反。

教授卡德使用「自然實驗」的方法，將新澤西州視為實驗組，再以緊鄰新州的賓州東部數家餐廳為對照組。發現雖然新澤西州的最低工資上漲近20%，但僱傭數量的增幅，與對照組基本一致。說明調漲最低時薪，不會影響就業。

其實卡德這篇發表於1993年的研究，還有一項重點，在許多媒體的報導中被忽略。即最低工資的提高，對商品價格的影響也很小。新澤西州隨著最低工資上升，快餐價格的上漲速度，雖然比對照組快；但相比20%的工資調漲，價格增幅差異只有3.2%。說明最低工資的上升，沒有讓通貨膨脹顯著增加，影響勞工生活質量。

對企業來說，當整體工資提高時，低工資勞動力的流動率會下降，他們的勞動效率會升高。例如企業為了維持低成本，拚命壓榨員工，結果離職率很高。頻繁的流動，會讓員工生產經驗得不到增長，企業產出停滯，利潤降低，只好進一步壓榨員工，於是陷入囚徒困境，處於惡性循環。而最低工資增加，會幫助企業跳出囚徒困境，社會總效用上升。

民主黨、共和黨，對待移民的態度，也是截然不同。為了保護本土勞工市場，前共和黨籍總統川普高喊「讓美國再偉大」口號，下令停止為外籍勞工發放H1B工作簽證。殊不知，他對外來勞工不友好的態度，實際上也對本土勞工造成傷害。卡德教授用馬列爾難民事件，研究古巴移民對佛州勞動力市場影響；再次用「自然實驗」的方法，證明移民其實可以提高本土勞工的收入，且當地低教育程度居民的就業，也未受到負面影響。

翻看卡德教授的研究，其對於低收入、弱勢群體的態度，基本與民主黨一致。與他合作進行研究的克魯格教授，曾是民主黨籍前總統柯林頓政府的勞工部 首席經濟學家，也曾在民主黨籍前總統歐巴馬政府財政部任職。他們的論點，在2021年獲得諾貝爾經濟學獎，獲得主流學界認可；也象徵著高居「左派」大旗的加州模式，似乎更勝「右派」象徵的德州。