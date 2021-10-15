我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

洛城新語／諾獎證明 加州模式更勝德州？

洛城新語

加州與德州模式，誰更適合發展經濟，長久以來一直是「公說公有理，婆說婆有理」；然而隨著2021年諾貝爾經濟學獎出爐，加州模式更好，似乎占了上風。「自然實驗」中有關「最低工資、移民對本地勞工影響」的結論，已是對共和黨堅持多年「保守」理念的巨大衝擊；更別提獲獎教授卡德，對關切低收入、弱勢群體，始終予以認可的態度。

如果經濟學有左派（政府干預）與右派（自由市場）之分，那麼對最低工資的態度，應該算是左派與右派的分水嶺之一。民主黨往往通過政府干預，提高最低工資；而共和黨通常相信「看不見的手」，依靠供需進行工資調節。例如總統拜登，今年2月曾提出調漲最低時薪至15元，遭遇共和黨的一致反對。而民主黨主政的藍州，往往有較高的最低工資；共和黨掌權的紅州，則相反。

教授卡德使用「自然實驗」的方法，將新澤西州視為實驗組，再以緊鄰新州的賓州東部數家餐廳為對照組。發現雖然新澤西州的最低工資上漲近20%，但僱傭數量的增幅，與對照組基本一致。說明調漲最低時薪，不會影響就業。

其實卡德這篇發表於1993年的研究，還有一項重點，在許多媒體的報導中被忽略。即最低工資的提高，對商品價格的影響也很小。新澤西州隨著最低工資上升，快餐價格的上漲速度，雖然比對照組快；但相比20%的工資調漲，價格增幅差異只有3.2%。說明最低工資的上升，沒有讓通貨膨脹顯著增加，影響勞工生活質量。

對企業來說，當整體工資提高時，低工資勞動力的流動率會下降，他們的勞動效率會升高。例如企業為了維持低成本，拚命壓榨員工，結果離職率很高。頻繁的流動，會讓員工生產經驗得不到增長，企業產出停滯，利潤降低，只好進一步壓榨員工，於是陷入囚徒困境，處於惡性循環。而最低工資增加，會幫助企業跳出囚徒困境，社會總效用上升。

民主黨、共和黨，對待移民的態度，也是截然不同。為了保護本土勞工市場，前共和黨籍總統川普高喊「讓美國再偉大」口號，下令停止為外籍勞工發放H1B工作簽證。殊不知，他對外來勞工不友好的態度，實際上也對本土勞工造成傷害。卡德教授用馬列爾難民事件，研究古巴移民對佛州勞動力市場影響；再次用「自然實驗」的方法，證明移民其實可以提高本土勞工的收入，且當地低教育程度居民的就業，也未受到負面影響。

翻看卡德教授的研究，其對於低收入、弱勢群體的態度，基本與民主黨一致。與他合作進行研究的克魯格教授，曾是民主黨籍前總統柯林頓政府的勞工部首席經濟學家，也曾在民主黨籍前總統歐巴馬政府財政部任職。他們的論點，在2021年獲得諾貝爾經濟學獎，獲得主流學界認可；也象徵著高居「左派」大旗的加州模式，似乎更勝「右派」象徵的德州。

勞工部 民主黨 共和黨

上一則

稅務理財小企巡/16日第二場1: 40 pm稅務規劃專家Michael 陳 請了會計師但還是交很多稅 怎麼辦？

下一則

賓士和奧迪瞄準特斯拉訂價

延伸閱讀

​加州近半訴訟是雇傭糾紛 雇主尤要避免錯誤解雇

​加州近半訴訟是雇傭糾紛 雇主尤要避免錯誤解雇
各州亞裔人口 加州居首 德州10年來增62萬人

各州亞裔人口 加州居首 德州10年來增62萬人
想領加州600元紓困金 10月15日前須報稅

想領加州600元紓困金 10月15日前須報稅
加州專家警告：新冠病例雖減少 病毒也永遠不會消失

加州專家警告：新冠病例雖減少 病毒也永遠不會消失
曾批川普「白痴」現邀站台 共和黨人仍仰賴川普

曾批川普「白痴」現邀站台 共和黨人仍仰賴川普
「極度乾旱」 加州今夏天氣 百年來最乾燥

「極度乾旱」 加州今夏天氣 百年來最乾燥

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆