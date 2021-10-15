我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

槍擊洛警 14歲少年嫌犯被捕

洛杉磯訊
LAPD警員遭槍擊，14歲嫌犯被捕。（KTLA5 ）
LAPD警員遭槍擊，14歲嫌犯被捕。（KTLA5 ）

洛杉磯市警局一名警員14日晨駕車上班途中遭槍擊，槍手疑是一名14歲少年，被警方拘捕。警方尚不確定是否還有其他嫌犯，正在調查中。

洛市警局副局長馬利諾（Robert Marino）表示，遭槍擊警員案發時正駕車前往分局Newton Community Police Station上班，未穿警服，駕駛車輛上也無警方標記。槍擊發生時間是當日晨5時。距離目的地還有幾個街區時，該警員意識到車窗玻璃破碎，感到頭部劇烈疼痛。但他繼續開車到警局，然後跑到附近消防局尋求緊急救治。

監控視頻顯示，案發後一輛停在路邊的輕型卡車駛離，駕車座位車窗打開著。

馬瑞諾表示，從案發時間點來看，當時受傷警員後腦有擦傷。目前無證據顯示，該警員就是襲擊目標。

受傷警員在警局工作20年，被急救人員送到南加大醫療中心，目前情況穩定。馬利諾說，這名未透露姓名的警員沒有危險，有家人和同事在醫院陪護。

一名攜帶手槍的少年在案發地附近被拘捕，尚不確定是否還有其他嫌犯。馬瑞諾並未透露少年嫌犯年齡，但洛杉磯時報在稍早報導中援引匿名線索，說被捕少年嫌犯是14歲。

槍擊 洛杉磯 南加大

上一則

撞死華婦 橙縣酒駕男恐面臨終身監禁

下一則

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

延伸閱讀

「全美最安全城市」4連霸 馬州這城市 暴力案件卻增

「全美最安全城市」4連霸 馬州這城市 暴力案件卻增
洛市警員遭槍擊 14歲少年嫌犯被捕

洛市警員遭槍擊 14歲少年嫌犯被捕
兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

兩華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪
北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕

北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕
北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕

北加聖他羅莎1小時4起火災 1嫌被捕
美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆