槍擊洛警 14歲少年嫌犯被捕

LAPD警員遭槍擊，14歲嫌犯被捕。（KTLA5 ）

洛杉磯 市警局一名警員14日晨駕車上班途中遭槍擊 ，槍手疑是一名14歲少年，被警方拘捕。警方尚不確定是否還有其他嫌犯，正在調查中。

洛市警局副局長馬利諾（Robert Marino）表示，遭槍擊警員案發時正駕車前往分局Newton Community Police Station上班，未穿警服，駕駛車輛上也無警方標記。槍擊發生時間是當日晨5時。距離目的地還有幾個街區時，該警員意識到車窗玻璃破碎，感到頭部劇烈疼痛。但他繼續開車到警局，然後跑到附近消防局尋求緊急救治。

監控視頻顯示，案發後一輛停在路邊的輕型卡車駛離，駕車座位車窗打開著。

馬瑞諾表示，從案發時間點來看，當時受傷警員後腦有擦傷。目前無證據顯示，該警員就是襲擊目標。

受傷警員在警局工作20年，被急救人員送到南加大 醫療中心，目前情況穩定。馬利諾說，這名未透露姓名的警員沒有危險，有家人和同事在醫院陪護。

一名攜帶手槍的少年在案發地附近被拘捕，尚不確定是否還有其他嫌犯。馬瑞諾並未透露少年嫌犯年齡，但洛杉磯時報在稍早報導中援引匿名線索，說被捕少年嫌犯是14歲。