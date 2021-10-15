撞死華婦 橙縣酒駕男恐面臨終身監禁

爾灣警察局長Michael Kent表示，對酒駕行為絕不姑息。（爾灣警局臉書）

南加橙縣 地檢處14日指出，涉及爾灣 （Irvine） 61歲華裔婦女居民陳喬（Kyu Chen，譯音）被撞致死案的21歲被告Luis Marcial Diaz，已於12日被爾灣警局逮捕，並被提起一項謀殺重罪指控；如果罪名成立，Diaz將面臨15年至終身監禁的刑度。

今年9月27日早上凌晨4時11分，在沙谷路（ Sand Canyon ）和爾灣中心路（Irvine Center Drive） 的交叉路口，當時死者陳喬正駕著豐田普銳斯穿過十字路口，與駕賓士車闖紅燈的被告車子相撞。陳喬之後被送往當地醫院治療，但因傷重不治。肇事者Diaz也是爾灣市居民，他當時因被懷疑在藥物影響下駕駛被拘留。

其實Diaz早在2019年7月30日，就被杭廷頓灘警察 局逮捕，他涉嫌在藥物影響下駕駛，他對指控不認罪。被告因此收到「沃森警告」（Watson advisement ），警告那些酒駕或者藥物使用者，如果他們在酒後駕車時導致死亡，可能會被指控謀殺罪。

時任加州眾議員的橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）起草安布里茲法案（The Steve Ambriz Ac），法案要求在申請加州駕照的人必須簽署一份表格，如果他們在吸毒或酗酒的情況下殺人，則可被控謀殺。

爾灣警察局長肯特（Michael Kent）表示，Diaz又再服藥後開車，完全缺乏考慮其他人生命的責任感。他的行為必須得到懲罰。

橙縣檢察長史匹澤表示，在陳女士被殺前幾個小時，醫生才設法挽救被告的藥物過量。但被告沒有將瀕死體驗銘記於心，而是繼續從事極其危險的活動。