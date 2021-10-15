亞凱迪亞白杖日 10/16免費檢測新冠

為響應全球舉辦的［白杖日］活動，亞凱迪亞華人獅子會、明星獅子會、蒙羅維亞獅子會和恩典獅子會將在10月16日亞凱迪亞社區中心舉辦「白杖日」活動。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞華人 獅子會、明星獅子會、蒙羅維亞獅子會和恩典獅子會為服務社區，將在10月16日上午10時至下午2時在亞凱迪亞社區中心舉辦「白杖日」活動，另有200個免費的新冠核酸檢測 。

亞凱迪亞華人獅子會會長顧思佳（Scarlett Ku）表示，「白杖日」活動是獅子會為杜絕可預防的失明和改善視力而舉辦，歷史悠久，是獅子會年度最大活動。今年希望透過活動及義診來協助民眾視力保健及預防，當天預計可接待200人。因為疫情還在肆虐，希望參與民眾在檢查前要出示ID和疫苗接種卡，同時佩戴口罩。另外因為白杖日活動一向受大家歡迎，建議大家事先報名，先到先得。

活動中特別請到眼科醫師盧彥喆(Kenneth L. Lu, MD)採用最新視力檢驗器材，為民眾免費做視力、白內障、散光、青光眼、視力疲勞和眼壓等檢查。

活動地點亞凱迪亞社區中心(Arcadia Community Center）地址:365 Campus Dr.,Arcadia. CA 91007。報名聯繫人Helena Sun， 電話626-899-7388。