為子關說涉行賄 洛市議員湯瑪斯遭起訴

聯邦檢察官依賄賂罪名起訴洛市議員雷利湯瑪斯（左）與南加大社工學院前任院長佛林（右）。（CBS）

加州眾議員Sebastian Ridley-Thomas 2017年突然以健康因素辭去公職，但卻在2018年獲得南加州大學 （USC）聘任，還提供獎學金讓他補齊學歷，但他事後卻爆出性騷擾醜聞，過程當年引發洛杉磯 時報的側目。事情到了2021年終於露出冰山一角，聯邦檢察長辦公室起訴洛杉磯政壇聞人、現任市議員的雷利湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）與當年的南加大 院長佛林（Marilyn Flynn），因為兩人合謀為雷利湯瑪斯之子Sebastian Ridley-Thomas打造「黃金退路」（golden parachute）。

KCAL電視台報導，檢方與消息來源指出，雷利湯瑪斯當年不當提供10萬元捐款給南加大社工學院，院長即為佛林。之後雷利湯瑪斯還涉嫌將數以百萬元計的洛縣公共合約發包給南加大。檢方指出，背後算計就是，當Sebastian Ridley-Thomas為了避免醜聞爆發、事先辭去公職後，能夠獲聘進入南加大社工學院、擔任教職。據洛時當年報導，因為Sebastian Ridley-Thomas沒有社工相關碩士學歷，南加大還為他量身打造，邊工作邊補齊學歷。

羅耀拉法學院（Loyola Law School）教授Jessica Levinson與羅耀拉瑪麗蒙大學（Loyola Marymount University）政治學教授Fernando Guerra都強調，聯邦檢方起訴可不是鬧著玩，只代表檢方終於搞清楚來龍去脈，一旦定罪被告都將面臨重刑。原本打算競選洛市市長的雷利湯瑪斯政治生命可能告終，南加大的學術地位也可能受到重擊。

相關各造在得知檢方起訴後，紛紛做出回應。雷利湯瑪斯辦公室表示，他對此事深表震驚，他將努力證明自己從未濫用公權。南加大的聲明則說，該校在2018年得知10萬元的捐款後就向聯邦檢察官公開此事，其後也一直配合調查，在2018年9月後也未再續聘佛林。佛林的律師則說，當事人為教育奉獻45年，期間從未犯罪，他們相信事實會說話。