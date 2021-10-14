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洛杉磯發紅色警報 大部分地區15、16日都有火災危險

【洛杉磯訊】
Alisal Fire大火還在蔓延。（聖塔芭芭拉消防局推特）
Alisal Fire大火還在蔓延。（聖塔芭芭拉消防局推特）

南加地區經過幾天秋天般的涼爽天氣，因為聖塔安那季風回歸，南加地區本周氣溫將會上升，促使國家氣象局發出危急的紅色警告；預計從15日早上到16日晚上，大部分地區都有火災危險。

伴隨著聖塔安那季風和相對低的濕度，紅色警告將於15日早上6時至16日晚上8時生效。根據國家氣象局說法，紅色警告將適用於洛杉磯縣海岸、洛杉磯市中心、洛杉磯縣山脈、洛杉磯國家森林、聖費南度（San Fernando）和聖塔克拉利他（Santa Clarita）山谷。

該警告取代了一個以前不太嚴重的火災天氣通知，紅色警告意味著嚴重的火災天氣條件隨時都會發生，陣風和低氣壓的結合以及低濕度，會導致極端的火災發生並迅速蔓延。

據國家氣象局稱，紅色警報可敦促人們在可能著火的情況下格外小心。

天氣預報員表示，一場溫和的聖塔安那季風將在洛杉磯的大部分地區吹拂，這股風在洛杉磯和范杜拉（Ventura）縣從15日早上開始，並持續到16日晚上，預計陣風高峰期達到30和 45哩／小時，孤立區域陣風約 55 哩／小時；高峰風預計是15日早上和下午早些時候。

國家氣象局表示，預計濕度水平在個位數到十幾之間，沿海和山谷的高溫在80到90度之間。如果發生火災，天氣條件有利於極端火災的發生，屆時會威脅生命和財產。

洛杉磯 南加 高溫

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