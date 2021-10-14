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加州發起抵制近海原油開採活動 珍芳達將發聲

編譯組／綜合報導
珍芳達呼籲加州停止近海原油開採。（The Hill）
珍芳達呼籲加州停止近海原油開採。（The Hill）

起因於上周發生的石油開採導致海洋汙染，加州倡議團體Social Compassion in Legislation發起的抵制近海原油開採活動，18日舉行時除了議會民主黨籍議員參加，還將請到長青影后珍芳達（Jane Fonda），為環境保護發聲，要求停止加州外海的原油開採。

Social Compassion in Legislation的活動通知指出，橙縣拉古納灘（Laguna Beach）十分歡迎珍芳達的到來，為原油開採引發的負面效應，再添加媒體關注力道，石油產業已經導致加州居民、環境、海洋、動物與經濟深受其害。

南加杭廷頓灘（Huntington Beach）上周發生原油外洩事件，初步統計至少有588桶、2萬4696加侖外洩。但是真實情況可能更糟，最高外洩量可能高達3144桶，或13萬1000加侖。

 加州議會民主黨人因此要求停止或限制近海探鑽，這起事件就是個警訊。民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）已經提出Ocean Protection Act，希望在奧勒岡、華盛頓、加州近海的聯邦海域永久禁止原油與天然氣探鑽。

 

加州 民主黨 石油

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