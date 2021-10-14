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想領加州600元紓困金 10月15日前須報稅

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
在2020年，個人收入數字為1元至7萬5000元之間，代表有資格領取加州紓困金。（本報檔案照）
在2020年，個人收入數字為1元至7萬5000元之間，代表有資格領取加州紓困金。（本報檔案照）

申報2020年聯邦稅和州稅的稅表季節，將於10月15日（周五）截止。由於加州第二輪600元紓困金是根據2020年報稅紀錄，判斷民眾是否符合領取資格，加州稅務局（California Franchise Tax Board）13日提醒民眾，尚未報稅民眾，要想領到最多1100元的紓困金，15日是最後一天申報州稅稅表的日子。

在2020年，個人收入數字為1元至7萬5000元之間（調整後所得），代表有資格領取加州紓困金。有資格領取的個人最多可領到600元，膝下有受撫養人者可另外再領500元。加州這波紓困金最多可領到1100元。

加州稅務局指出，加州居民只要在10月15日前申請「納稅人報稅識別號碼」（Individual Taxpayer Identification Number，簡稱ITIN），將有額外的四個月時間申請州所得稅。這群人只要達到以上標準，仍有望領到加州發放的紓困金。目前加州紓困金已發放了三批，第三批自動打入銀行帳號的紓困金是在上周發出，其中包括第一批郵寄的紓困金支票。截至13日，加州政府已發了超過330萬張的第二輪紓困金，相當於不止23億元。

紓困金 加州 報稅

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