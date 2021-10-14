南加業主4餐廳連4天被盜 疑被團夥鎖定作案

南加企業主擁有的四家餐飲店四天內連續被盜，疑同一團伙作案。（KTLA 5視頻截圖）

南加一名企業主在洛杉磯縣、范杜拉縣擁有四家餐飲店，這四家店在四天內竟然連續失竊，收銀台和保險 箱內的錢財被一捲而空。最近一次案件發生在11日（周一）早上格蘭岱市（Glendale）的一家店內，店主懷疑是同一夥盜賊所為。

四家餐館店主Arthur Arushanyan近日非常倒霉， 10月8日，他位於西米谷（Simi Valley）的PokiTomik分店被盜；9日，就在隔壁的冰淇淋店Whats Rollin被盜；也是在9日，冰淇淋店失竊幾個小時後，位於北好萊塢 的另一家PokiTomik被盜；11日凌晨5時，位於格蘭岱的PokiTomik失竊。

Arushanyan說，「發生這樣的盜竊案對我們來說很艱難，我和妻子一直努力經營這些店，現在連續四天的每天早上，我們都會接到來自一家店的電話，稱被小偷闖入。」

南加企業主擁有的四家餐飲店四天內連續被盜，疑同一團伙作案。（KTLA 5視頻截圖） 南加企業主擁有的四家餐飲店四天內連續被盜，疑同一團伙作案。（KTLA 5視頻截圖）

位於西米谷的餐廳監控視頻顯示，小偷闖入PokiTomik店內，打破一扇窗戶，爬到收銀台和保險箱盜走所有錢財。 Arushanyan說，保險箱裡不僅有餐廳一周的流水現金，還有所有員工的小費，他表示將自掏腰包補償員工。來自北好萊塢餐廳的視頻顯示，一名男子打破窗戶，同夥闖入店內盜竊，這名男子就等在餐廳外一輛銀色奔馳車後面，同夥穿著上次闖入另一家餐廳時相同的衣服，但這一次，監控抓拍到了他沒有戴口罩 的視頻。

Arushanyan說他不知道自己為何成為目標，並補充說他與最近被盜竊的其他企業主交談過，他認為這些失竊案件是同夥盜賊所為，背後有更大的盜竊陰謀。