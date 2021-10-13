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加州選區重畫 專家：可以族裔考量

記者李雪／洛杉磯報導
少數族裔媒體服務中心舉辦「加州選區重劃過程的具體細節」主題線上會議。（網絡會議截圖）
少數族裔媒體服務中心舉辦「加州選區重劃過程的具體細節」主題線上會議。（網絡會議截圖）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）11日舉辦「加州選區重畫過程的具體細節」主題線上會議，討論選區重畫過程是如何運作，不論是在州級及聯邦，同時也在幾百個地方政府的轄區內，是誰畫分了這些新界線，與為什麼公眾對於社區及對他們最重要的議題的意見十分關鍵。

與會者分享了新畫分的選舉地圖如何影響多元化的社區，當加州變得更加多元化之際，這新畫分的選舉界線如何能夠跟上2020年人口普查人口變化的數據，及保障每一個加州居民能夠在各級政府單位有平等代表。

Redistricting Partners 組織負責人，重畫選區專家Paul Mitchell表示，如今加州的選區重畫委員會雖然不用再打破傑利蠑螈（Gerrymander，美國的政治術語，指以不公平的選區邊界畫分方法操縱選舉，致使投票結果有利於某方），因為現在不再常見，但現在也面臨很多挑戰。加州目前人口增長慢，有機會在重畫中對少數族裔有利；少數族裔人口雖然增加但比較分散，而亞裔群體增加卻比較集中。

他表示委員會重視傾聽少數族裔聲音，聯邦投票權法案規定，如果一個地區的某個少數族裔超過50%，就可以以族裔為考量因素來畫分選區。而其他地方需以利益考量，例如社區使用的服務、共用的語言以及對各級政府的憂慮。他以洛杉磯市的韓國城、長堤市的柬埔寨社區等地的選區畫分舉例，表示少數族裔成功獲得對自己有利的畫分是因為他們積極參與委員會、公聽會，敦促重畫機構的結果。

獨立的公民選區重畫委員會（Citizens Redistricting Commission）成員Sara Sadhwani，也是波莫那學院的政治學副教授，她以自己參加委員會為例，表示參與很重要。她透露，現在委員會正在審閱和收集不同社區的證詞，委員會提供不同語言服務，民眾可以撥打電話給委員會表達意見，以真正了解當地社區的需要。

另一位委員Linda Akutagawa也是「亞太裔領導力教育」（LEAP）的主席，她分享參加委員會的體會，認為需要更多領袖以代表多元社區，也希望每一個人都關注，看自己能如何在這個過程中發聲。她表示每個委員都代表自己的角度，除了考量最後的選區重畫要反映族裔之外，同一個種族中其實也有多元化，例如某個縣的華裔投票方式，和另一個地區的華裔投票是很不同的，或許這個地方的華裔和西裔一致，背後的原因很多，所以委員會需要探討。

加州 投票 華裔

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