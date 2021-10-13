南加僑社紀念辛亥革命110年 盼將先烈精神傳給下一代

羅省傳統僑社舉行南加州華人「紀念辛亥革命110周年」，共同緬懷孫中山先生。（羅省中華會館提供）

羅省傳統僑社11日在華埠金龍酒家舉行南加州華人 「紀念辛亥革命110周年」，共同緬懷孫中山先生在110年前推翻了清朝政府，结束在中國 延續幾千年的君主專制制度，為全體中國人帶來自由平等的生活。與會僑領表示，辛亥革命和華僑社會有著血脈相連的關係，不僅應該舉辦紀念活動，更要傳承給下一代，讓子弟們知道先輩對於中華民族復興的貢獻。

美洲致公總堂代表暨羅省中華會館顧問伍尚齊、全美昭倫總公所美南副總長譚新誠、羅省中華會館副監事長蔡惠玲、中華會館顧問方杰洲、劉國豪、黃鍾艶珍、台山寧陽會館主席黃勇華、羅省中華會館福僑會會長伍堅偉、副會長梁國輝、羅省英端工商會會長黃翠媚、628退伍軍人會創辦人黃仕峰、羅省至孝篤親公所主席胡卓球等參加紀念活動。

方杰洲表示，紀念辛亥革命，除了感謝革命先烈給於大家這麼好的國家和地位，也要將革命先烈的精神傳承成給下一代的中國人，將中華民族愛好和平的理念傳揚到全世界。

全美昭倫總公所美南副總長譚新誠的先祖譚贊，早年追隨孫中山先生，在美東僑界大力支持革命事業， 至今仍保留譚贊與孫中山先生的合影。他表示，感念華僑支持孫中山先生革命，辛亥革命的成功對中華民族和所有中國人的影響和貢獻巨大，身為僑社一分子，應該紀念辛亥革命，紀念僑界先賢為支持革命所做出的奉獻。

台山寧陽會館主席黃勇華表示，辛亥革命和華僑社會有著血肉相連的關係，100多年前，我們的先輩慷慨解囊，支持孫中山先生的革命事業，不僅出錢出力，更是拋頭顱、灑熱血，曾經大家都認同「華僑是革命之母」，遺憾的是時至今日，愈來愈少人清楚知道海外華僑在100多年前就為復興中華民族做出了貢獻。希望喚醒更多的僑界人士，今後能夠重視和參與這個屬於大家的日子。

628退伍軍人會創辦人黃仕峰，用英文和台山話表達了對辛亥革命和孫中山先生的紀念，感謝革命成功為中國人帶來了自由平等的生活。他並用台山華背誦孫中山先生的遺囑，迎來在場出席人士的一片掌聲。

中華會館福僑會副會長梁國輝是羅省僑界的新生代領䄂，他雖然沒有辦法流暢的用華語表述對辛亥革命的認知，但是，英語的致詞，間接代表了羅省僑社的傳承，並沒有因為時移勢易而後繼無人。

當天應邀出席的還包括全美中華青年聯合會監事長朱冰峰、會長任向東和美國華人公共外交促進會會長白東梅。