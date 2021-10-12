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FASCA橙縣分會慶雙十 音樂會表演精采

橙縣訊
FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會10月10日在橙縣華僑文教服務中心舉辦國慶音樂會。（橙僑提供）
FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會10月10日在橙縣華僑文教服務中心舉辦國慶音樂會。（橙僑提供）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會，10月10日在橙縣華僑文教服務中心舉辦國慶音樂會；橙縣分會21位青年文化志工參與這場音樂會，橙僑主任蔣翼鵬夫婦、僑務諮詢委員許清松應邀出席聆賞。

蔣翼鵬致詞感謝諮詢導師張珮鑾今年夏天成立FASCA橙縣「寶島綜藝團」(Formosa Performing Arts Group)，鼓勵、指導FASCA橙縣分會青年文化志工學習及傳承台灣音樂，並由團員積極籌備國慶活動。蔣翼鵬特別表彰10月參加SATORI Summer Music Festival音樂節鋼琴比賽雙冠軍的團員李祖佑(Derek Lee)，以音樂才華為台美人爭光。同時也肯定FASCA橙縣分會青年文化志工10月2日在橙縣國慶升旗典禮演出「我愛台灣」，充滿青春活力的國旗團舞，慶賀國家生日的熱情令人感動。

當天由副團長杜貞儀與于德翔擔任音樂會雙語主持，音樂會演出精彩連連，團員林凱文線上以小提琴演奏台語老歌「望春風」、李祖佑(Derek Lee)線上演奏蕭邦練習曲。現場表演則包括陳凱恩小提琴演奏、雙胞胎團員黃威成及黃芷嫻接棒以古典吉他演奏台灣經典老歌「孤女的願望」、「快樂的出帆」、「山頂的黑狗兄」，鄭宇傑鋼琴演奏「奏鳴曲」，團長吳承恩薩克斯風吹奏「月亮代表我的心」，于德翔獨唱「Hey There Delila」。節目壓軸則播放助理導師高郁翔創作具海洋律動意象的電子音樂 Megarex Aquamarine，作品描繪美麗海島，傳達海洋深奧且生生不息的生命力，藉海洋旋律祝福寶島台灣國力生生不息。

僑務委員張珮鑾表示，慶祝雙十國慶格外令人喜悅、感恩，民主台灣人民豐衣足食，2020年台灣經濟成長率高居世界第一名。僑務諮詢委員許清松致詞時亦表示，根據經濟學人資訊社「2020年民主指數報告」台灣高居東亞之首。

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