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洛城新語／全球化不僅見其利也見其弊

洛城新語

作為美國最繁忙的港口，在洛杉磯地區生活的華人不少都從事中美貿易相關的工作。但近來供應鏈的阻塞不僅僅已是這個圈子的熱門議題，恐怕全美各地的居民都已經感受強烈。

從幾年前川普上台，英國脫歐開始，人們擔憂發達國家是不是要背棄全球化了？因為它們的選民越發認為，自己是本國與發展中國家貿易的受害者，正如趙婷在「無依之地」中刻畫的那些「鐵鏽帶」曾經的中產階級那樣。甚至當川普宣稱要禁止微信，而中國政府早就禁止了一系列網站和應用程式時，人們驚呼是不是連自由而全球化的互聯網時代都要過去了？

但這種種逆全球化的呼聲，畢竟還只是從思潮和情緒出發的一些現象和政治反彈，人們將其稱之為貿易保護主義、單邊主義，或許還只是一些「主義」，或許還沒有那麼迫在眉睫。但停在洛杉磯港外的數十艘貨輪，和堆積如山無處可放的貨櫃，是迫在眉睫的。

全球物流可能始於絲綢之路，可能始於大航海時代，但真正拉開全球化的序幕，仍要到70至80年代。無論是集裝箱的發明，讓從港口、輪船、起重機、倉儲設施、卡車、火車，每個環節都徹底標準化，還是追求「零庫存」的概念，讓環環相扣的系統嚴絲合縫，流動速度極為高效。人類為此建立起一個龐大的物流系統，成為了全球化的引擎。

從此，海運成本幾乎可忽略不計，也讓全球分工成為可能。消費者手上的大多數產品，都是「遊歷」各國而來。於是，呼嘯而至的全球經濟繁榮高漲，極為低廉的商品價格，讓全世界形成一個共識，那就是全球化是人類歷史發展大勢。畢竟沒人不樂見各方共享增長紅利。

然而疫情以來的供應鏈大混亂，才忽然讓全世界意識到，全球化這個龐大系統其實相當脆弱。

從原材料地工廠防疫關閉開始，到各國通關清關程序混亂。原本每個環節扣得有多完美，如今的連鎖反應就有多深遠。蘇伊士運河的一次擱淺，已經讓一些人士呼籲加強中歐地區的鐵路運輸，以輔助確保貿易暢順。但橫跨太平洋的中美貿易和跨大西洋的歐美貿易似乎還沒找到解法。

在疫情爆發約18個月後，全球航運仍深陷危機，假日購物季高峰迫在眉睫。但這似乎還只是開始，據丹麥海事顧問公司Sea Intelligence數據，半年後，貨運壅塞情況將更加嚴重，全球近13%的貨運力將因延誤而受到牽制。

數十年來，經濟學家、政治學家對全球化的警醒，原本大多針對其利益分配、對民主體制、社會福利、階級分化等的反思。近年來，我們以為要解決的首要問題是失業的工人，卻萬萬沒想到更早「掉鏈子」的是物流系統。抑或者，這本來就是逆全球化問題的映射之一。全球化雖然不會止步，但逆全球化不會只是歷史長河中朝著相反方向激起的浪花一瞬即逝，而是造成浪花的河底巨石，將會一直存在，為種種破綻敲響警鐘。

洛杉磯港 疫情 供應鏈

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