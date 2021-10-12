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南加沙漠驚見遺骸 疑是失踪數月韓裔女子

記者邵敏／綜合報導
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯) 6月28日被報告失蹤，時隔幾個月後，警方在她失踪的聖伯納汀諾縣尤卡山谷（Yucca Valley）沙漠地區發現了人類遺骸，目前尚未確定這些遺骸是不是周蘿倫。

聖伯納汀諾縣警局10月10日（週日）表示，搜救小組自6月以來一直在尋找這名失踪的30歲新澤西州女子，週六他們在尤卡山谷發現了身分不明的人類遺骸，這些遺骸是在山谷開闊的沙漠中地形崎嶇地區找到。警方稱，目前還不清楚這些遺骸屬於誰，縣法醫辦公室將努力識別遺骸並確定死因，這個過程可能需要數周時間。

周蘿倫於6月28日被報告失踪，當時她與男友及幾個朋友正在一次越野旅行中，他們一起住在位於尤卡山谷Benmar Trail 8600街區的一家Airbnb。當天下午5時左右周蘿倫離開居住地，朋友表示她離開時很不開心，並留下個人物品，她在進入尤卡山谷後就杳無音訊，據同行友人和男友指稱，她離開時身上沒有食物、水或手機，就這樣逕自走入沙漠。

周蘿倫的男友在她失踪大約三個小時後報警稱她失踪了，從那以後，調查人員就使用K-9和飛機從空中和地面搜索她，他們不斷探測偏遠的山區地形。

家人在周蘿倫失踪後，創建一個臉書頁面分享有關她的搜索更新消息，該頁面上一篇帖子將周蘿倫描述為「一位才華橫溢的音樂家、一位令人難以置信的麵包師、一位有趣而忠誠的朋友、一位異常直覺的送禮人，而且是人們希望最酷的姐姐。」

周蘿倫的失踪引起全國普遍關注， 一些批評人士認為，韓裔美國人和其他有色人種女性的失踪案件獲得的媒體報導極少，沒有得到足夠關注，對比此前22歲的失踪白人女子Gabby Petito的報導，主流媒體的關注程度凸顯了有色人種的差異。

任何了解此案信息的人，請致電760-366-4175與偵探聯繫，希望保持匿名的人可以撥打We-tip熱線1-800-78-27463。

韓裔 新澤西州 美國

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