「小台北」雙十升旗 華洋政要雲集

10時10分，國旗升起，民眾齊唱國歌，慶祝中華民國建立110週年。（本報記者╱攝影）

為慶祝中華民國110歲生日，加州台灣 同鄉聯誼會10日在洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市巴恩斯公園舉辦升旗典禮。今年是連續舉辦雙十國慶升旗活動的第43年，ㄧ千多位來自南加州僑界各社團的僑胞代表，聚集在此共度國慶佳節。

110只和平鴿放飛，祝國泰民安。（本報記者╱攝影）

10月10日（周日）上午9時，民眾早早入場，天氣雖熱，卻比不上人們的熱情，大家共聚此地歡度國慶。 10時10分，在整齊劃一的旗隊引導進場後，青天白日滿地紅的中華民國國旗冉冉升起，現場嘉賓及民眾齊唱國歌，慶祝中華民國建立110周年。

當天活動氣氛熱烈，節目豐富多彩，除了各代表團的嘉年華遊行之外，還有介壽號飛機空中分列式演出、舞龍等精彩節目，表演者們高歌熱舞，110隻和平鴿放飛，更是將活動推向高潮。嘉賓們圍聚在巨型蛋糕前，切蛋糕慶祝中華民國生日，全體僑胞齊唱生日快樂歌，祝中華民國國運昌盛，國泰民安。

飛機空中分列式演出，慶祝中華民國110歲生日。（本報記者╱攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境現場致詞，他表示今天慶祝的不僅是中華民國的生日，更是慶祝自由民主在台灣實現的喜樂，今年國慶主題是「民主大聯盟，世界加好友」，這與孫中山先生「聯合世界上平等待我之民族，共同奮鬥」的理念不謀而合。黃敏境希望台灣能進一步走進世界的舞台，在經濟、外交、體育賽事等各方面，讓世界看到台灣，台灣看到世界。

加台聯會長謝傳佐表示，此次是疫情之後再次現場舉辦升旗典禮，活動隆重，節目精彩，除了由中華旗隊帶領24個社團參展之外，還有空中飛行演出，其中兩位飛行員專門從台灣趕來。她表示，「110年前，國父孫中山先生推翻滿清政府，建立中華民國，正因如此，我們的國旗才可以在國外領土飄揚。」

當天的雙十國慶升旗典禮中，中華會館主席廖美華、僑務諮詢委員高啟正、國策顧問田詒鴻、聯邦國會華裔眾議員 劉雲平和趙美心、加州眾議員周本立、蒙市市長饒影凡、市議員陳贊新、、聖蓋博市市長廖欽和、副市長丁言愉、市議員卜君毅、喜瑞都市市議員胡張燕燕、前加州眾議員伍國慶、洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）代表吳忠國等均到場祝賀。