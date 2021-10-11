加州大型門市 玩具禁依性別展示

加州州長簽署法案，要求部分商店不分性別方式展示玩具。知名的「土豆頭先生」也改名為「土豆頭」。（ABC）

ABC7電視台報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）9日簽署法案，使加州成為全美第一個大型百貨商場，需以性別中立的方式展示玩具和牙刷等產品的州。

該法並不包括衣服，而是僅適用於玩具和「兒童保育用品」，如衛生用品或牙齒相關產品等，且只適用於至少有 500名僱員的大型商場。

這是LGBTQ與倡議者的勝利，他們認為傳統區分粉紅色和藍色調的營銷方式，迫使兒童遵守性別的刻板印象。

該法並未禁止百貨公司傳統男孩與女孩的部分。相反的，該法表示大型商場需有一個不分性別的展示區，展示「合理選擇」的商品，無論傳統上是針對男孩或女孩。

在該法下，傳統的「土豆頭先生」（Mr. Potato Head）不再是「先生」。製造該玩具的孩之寶（Hasbro）公司將土豆頭先生重新起一個中性名字，土豆頭（Potato Head）。

起草該法案的民主黨籍加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，他很感激紐森今年簽署該案，民主黨曾在2019年和2020年，於議會上試圖通過該法案。

羅倫達說，起草該法的靈感，來自他一名員工的十歲女孩。她問媽媽為什麼店裡某些物品對她而言是禁區，因為她是女孩。

「我們需要停止對某些性別可以接受的東西進行污名化」他說，「希望該法能鼓勵加州和美國 更多企業，避免強化有害和過時的刻板印象。」

雖然加州是第一個要求這樣做的州，但一些大型商場已改變展示物品的方式。在美國擁有1915家門市的目標商場（Target Corp.）在2016年宣布將停止在其門市中，使用一些基於性別的標誌。

該法案遭部分共和黨人和一些保守派團體反對，他們認為政府不該告訴父母如何替孩子購物。