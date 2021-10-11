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洛城新語／仇亞事件妥協 就是姑息養奸

洛城新語

美國亞裔族群，在由川普頻頻放話「中國病毒」挑起的仇亞事件中，成了無辜受害者，而華人婦女往往成了替罪羔羊，可說禍從天降；固然川粉對此有不同意見，但學界大都支持這個論點。

在一項「全球正義與人權」硏討會中，學者即提出以上觀點。這些學者們並另外探討「為什麼婦女是排外仇恨的主要目標」，主因是很多人尋找最脆弱的人來攻擊，因此女性首當其衝。

綜上所述，在美國目前對於外來移民並不友善的大環境下，仇亞之火延燒，如是亞裔，又是婦女，很有可能成了仇亞分子出氣發洩的對象，實不可不慎。

事實上，冰凍三尺非一日之寒，亞裔在美國這個大熔爐中，以往只知默默耕耘，大都自掃門前雪，那管他人瓦上霜，也因不擅長主動爭取權益，反而未受重視，空有「模範族裔」之名，往往受委屈，只有忍氣吞聲。

反觀非裔族群，擅長集結眾人之力，合縱連橫，鼓動風潮；縣市小案件，可炒作成全國大案子，聲勢浩大，所擁有籌碼自然提高，爭取的也就不僅是個人區區一點小利益。佛洛伊德被警鎖頸致死命案，最後的結局就是最好的明證。

佛洛伊德命案固然是因為警察暴力引起，成了黑人的命也是命(Black Lives Matter）全國性抗爭運動，所爭有理；但一件個案能引起如此大風波，驚動全國上下，這份動員能力與積蓄的反警情緒，倒值得亞裔觀摩學習。尤其在一連串無端攻擊亞裔婦女，主流媒體跟風炒作退潮之後，亞裔婦女再受攻擊，已經不再被重視，甚至輕忽不見，更值得警惕。

就像10月初的仇亞案件，一位華人婦女坐在車內，無緣無故遭到一位白人壯漢口出「該死的亞洲人」，並揮拳攻擊，導致腦震盪、唇裂、牙根骨折。這位華人女士很勇敢的追問這位動手的男人，但對方閃躱不願承認，如非這位華女公布錄影視頻，尋求社會公道，也許這起仇亞案件也就船過水無痕。

回顧仇亞事件，令人難以忍受的是，幾乎都是針對弱小無抵抗力的亞裔婦女，發洩個人的怨氣與仇恨，不僅違反公理正義，更凸顯這幫惡棍怯懦偏執、難以見容於社會的一面。

如今面對這批幽暗陰沉的仇亞小丑，隨性發作欺凌婦孺，整個社會實在不應姑息。這種弱肉強食的野蠻行徑，如能在文明社會生存，不僅不可原諒，也是眾人之恥！

亞裔在美國社會合法居留，貢獻才智，權益自當受到保障，如發現有仇亞事件，應該集眾人之力，集體聲討同聲譴責。千萬不要隱忍、妥協，才能真正維護自己的權益，免於生活在恐懼之中。

亞裔 美國 華人

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