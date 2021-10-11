奧斯卡電影博物館 回顧宮崎駿特展

《天空之城》圖像版。（奧斯卡電影博物館官網）

洛杉磯好萊塢影視產業發達，是美國許多著名電影 及電視劇的拍攝所在地。為了協助民眾更加了解好萊塢電影業所作出的文化貢獻，電影藝術與科學學院建造了奧斯卡 電影博物館 （Academy Museum of Motion Pictures），成為美國第一個專門用於展示藝術科學、工藝商業及電影史的大型博物館。該館已於9月30日正式開放，目前正展出日本動畫大師宮崎駿（Hayao Miyazaki）的動畫系列作品。

為向各大巨匠致敬，奧斯卡電影博物館將《宮崎駿》主題展搬進奧斯卡電影博物館，這是首次在美洲地區舉辦的宮崎駿回顧展。宮崎駿的動畫作品是許多人兒時的回憶，該展覽展出《龍貓》、《魔法公主》、《神隱少女》等共11部宮崎駿的知名動畫作品，包括超過300件故事板（storyboard）、手稿、動畫概念等，許多都是首次在東京的吉卜力工作室之外的地方呈現。參觀者將透過動態展示的原始草圖、人物設計、故事板、背景和卡通動畫，以及電影片段的投影與沉浸式環境設置，進入宮崎駿60年職涯的穿越時空之旅。

除了《宮崎駿》主題展之外，該博物館自身也展出超過1300萬件收藏，其中包括許多珍貴檔案照、手稿、道具、戲服、故事板以及許多有關電影的個人收藏，例如：1975年電影《大白鯊》唯一幸存的鯊魚模具等重要展品。

奧斯卡電影博物館鄰近LACMA博物館，位於Wilshire及Fairfax角落的May Company大樓內。《宮崎駿》主題展展出時間為9月30日至明年6月5日。入場券每人25元。有興趣者可上https://www.academymuseum.org/en/查詢詳情。