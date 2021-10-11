華男開車遇碰瓷 閃避及時 律師：離開報警是最好選擇

赤身壯漢留在邱先生後車窗上的手印。（邱先生提供）

洛杉磯居民邱先生6日晚開車回家路上，突然遇到一名赤裸上身的壯漢，直接衝到馬路上，朝他的車撞過來。所幸，邱先生躲避及時，懷疑對方是碰瓷敲詐錢財，當時趕緊開車回家，並撥打了報警電話。

據邱先生回憶，10月6日晚8時15分左右，他開車在天普 市（Temple City），剛過Valley路口的紅綠燈，當時車速並不快，大概在30mile左右，「突然有兩名男子跑到路中間，開始我以為他們要過馬路，就一腳急剎車，但其中一名白人男子就朝我的車撲過來。」

邱先生描述，衝撞上來的白人男子赤裸上身，人高馬大，大概三四十歲，罵罵咧咧。見此情景，邱先生猛打左方向，避開此人，「我就聽到啪的一聲很響，不是車撞人，是他用手重重拍了一下車後窗。」事後，邱先生確實在自己的右後車窗上，發現了明顯的手印。

邱先生當時感覺兩種可能，一種是赤身壯漢酒醉故意找茬，另一種就是碰瓷，故意撞車敲詐錢財。「當時與壯漢一起的還有另外一名男子，他一直在旁邊看著，我不確定他是否拿著手機在拍視頻。我的反應就是一人碰瓷，另一人配合收集證據。」

案發位置在亞馬遜倉庫附近，邱先生說，那段路沒有路燈，當時車輛稀少，自己面對的又是人高馬大的壯漢，擔心人身安全受到威脅，他就趕緊開車回家，「一到家我就馬上報案，警察 表示，如果當時在現場認為對方對自己有威脅，就可以先離開。」

事後，邱先生在微信 群中分享自己的經歷，引起不少華人關注並提出疑問，遇到類似事件究竟該如何處理？有人評論說，如果現場有人倒在地上，最好馬上停車報警不要離開，警察會立即趕到現場處理。也有人評論稱，如果確定是碰瓷事件或對方可能會傷害自己，那當然不能停車，但要盡快報警，以免報警晚了，真出了人命，故事又不一樣了。

律師劉龍珠表示，碰到類似事件，保護自身安全最重要。他判斷這起事件應該屬於碰瓷事件，當事人離開是最好的選擇，因為案發時天黑路暗，對方兩個人高馬大，感覺自身安全受威脅，完全可以先離開現場。劉龍珠說，如果擔心自己會被檢控駕車逃逸，可選擇一邊開車一邊報警，以此證明自己並沒有故意逃離現場，這樣就不用擔心被認為是撞車後逃逸了。