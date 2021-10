美國青少年演講比賽 10月16日舉行 明截止報名

美國青少年演講比賽將於10月16日,即日起接受報名。 (美國華人政治聯盟提供)

由IAPAC 美國 華人政治聯盟、AAAA亞美權益促進會, HQH美國華裔平等權益協會主辦的「美國青少年演講比賽」將於10月16日下午1時至5時,在羅斯密市社區中心Garvey Community Center舉行。

比賽分初中及高中/大學兩組,各組前三名均有獎學金,所有參加學生均獲頒發參賽證書,獲獎者如有需要,還可以給予學生撰寫升學 推薦信,歡迎家長鼓勵子女踴躍報名,截止日期10月11日。

比賽分兩組,初中組,高中組/大學組。初中的演講主題是「我們是否應該提倡農曆新年為美國國定假日?」(Should we promote Lunar New Year as a National holiday? )。高中/大學組的題目是「如何制止針對美國亞裔 的種族仇恨犯罪?」(How to stop the hate crimes against Asian American?)

評分標準:演講內容40%,演講技巧及表達能力30%,演講整體努力效果30%。

比賽詳請請聯絡活動負責人:James [email protected]; Zig Jiang [email protected]; Charley Lu [email protected] 。

羅斯密市社區中心地址:9108 Garvey Ave. Rosemead, CA 91770。