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美國青少年演講比賽 10月16日舉行 明截止報名

【本報訊】
美國青少年演講比賽將於10月16日，即日起接受報名。 (美國華人政治聯盟提供)
美國青少年演講比賽將於10月16日，即日起接受報名。 (美國華人政治聯盟提供)

由IAPAC 美國華人政治聯盟、AAAA亞美權益促進會， HQH美國華裔平等權益協會主辦的「美國青少年演講比賽」將於10月16日下午1時至5時，在羅斯密市社區中心Garvey Community Center舉行。

比賽分初中及高中/大學兩組，各組前三名均有獎學金，所有參加學生均獲頒發參賽證書，獲獎者如有需要，還可以給予學生撰寫升學推薦信，歡迎家長鼓勵子女踴躍報名，截止日期10月11日。

比賽分兩組，初中組，高中組/大學組。初中的演講主題是「我們是否應該提倡農曆新年為美國國定假日？」(Should we promote Lunar New Year as a National holiday? )。高中/大學組的題目是「如何制止針對美國亞裔的種族仇恨犯罪？」(How to stop the hate crimes against Asian American?)

評分標準：演講內容40%，演講技巧及表達能力30%，演講整體努力效果30%。

比賽詳請請聯絡活動負責人：James [email protected]; Zig Jiang [email protected]; Charley Lu [email protected]

羅斯密市社區中心地址：9108 Garvey Ave. Rosemead, CA 91770。

美國 升學 亞裔

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