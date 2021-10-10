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吳建民接手華美銀行29年 資產6億到600億元

記者王若然／洛杉磯報導
華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）。（華美銀行提供）
華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）。（華美銀行提供）

華美銀行發展至今已經成為全美最大的獨立商業銀行之一。華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）接手管理29年以來，銀行總資產從6億元增長至600億元，翻了100倍。吳建民說，近30年來，他對華美銀行的管理理念一直堅持做中美的橋樑。

在與華美銀行結緣之前，吳建民在德勤會計師事務所 （Deloitte & Touche） 任職。1991年，他幫助收購了華美銀行，1992年開始在華美銀行擔任總裁。

●2個布局 服務華裔打入主流市場

加入華美銀行後，吳建民對銀行有兩個布局，一是將現有根基做大。他說，華美銀行自建立之初，目標就是幫助美國華裔。早期美國銀行不願給新來的華裔移民做貸款，甚至連信用卡都不給辦。而華美銀行就是在這種情形下設立發展起來的。他擔任總裁后，將這一塊業務做大，繼續服務美國華裔民眾。

第二個布局就是打入美國主流市場。吳建民說，就是要建立中美的橋樑。如果能打入美國市場，積累了主流市場的客人，就可以讓「兩邊」交流。

●親自服務 在客戶群建立好口碑

然而打入主流市場並不容易。吳建民說，華美銀行本來是一家專注為華裔服務的銀行，大部分員工也是中文比英文流利，當時的銀行品牌也不強。一開始拉主流業務很困難。當時華美只有十幾家分行，身為總裁的吳建民就親自去跑。他說，自己是總裁，與客戶面對面談業務，他們也會覺得「我是一個可以拿主意的人。」客戶會想「這個銀行雖然小，但這個銀行總裁說可以做就可以做。」相比一些大銀行，還要上報總行批准，來來回回就要好幾周。有時即使批准了還有附加款項，客戶的好感會大打折扣。

吳建民親自拉業務起了效果。逐漸的，華美銀行第一批客戶反饋很好，他們就像華美銀行的「大使」，將銀行介紹給其他人，就這樣華美銀行逐漸在主流社會建立起了好口碑。

●積累影響力 致力中美文化交流

吳建民說，到了2006年，這座「中美橋樑」終於穩固了。時至今日，華美銀行已經在美國主流社會積累了相當的影響力，其中客戶包括湖人隊、好萊塢電影、電視劇的融資等。吳建民說，建立這座中美橋樑是「30年前收購華美銀行時的夢想」。華美銀行有今天的成就「是很高興的事。」

除了在商業上打造中美橋樑，華美銀行還致力於加強中美文化交流。例如，華美銀行近期贊助了影藝學院博物館（Academy Museum of Motion Pictures）的建造開幕。為橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）、The Broad、洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）捐款等。華美銀行還曾為優秀的中國藝術家在美國舉辦個展等。

吳建民說，打造中美橋樑是華美銀行近30年的宗旨和目標，未來20年也不會變。有的銀行目標每幾年就變一次，反而不利於銀行的發展。

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