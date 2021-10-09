世報稅務理財線上講座 2專家16日談節稅

世界日報「2021稅務理財線上講座」10月16日（周六）登場，由美國 奧淇宏盛總裁兼執行長黃海蒂（Haidi Huang）主講「新稅改細節出台，規畫對策巧安排」，知名稅務規畫師Michael陳主講「請了最好的會計師，但還是補繳了很多稅，應該怎麼辦? 年底前應該盡早諮詢稅務規畫師」。

兩位主講人均為資深專業人士。黃海蒂爲CLU特許人壽保險 師和ChFC特許財務顧問，全球保險與理財經驗超過30年，她也是美國亞裔保險理財協會創會會長，美國華人保險理財協會前會長。Michael陳多年來專精個人和公司財務規畫，尤其在家庭基金會、通過稅務規畫成功申請大學助學金等方面經驗獨到。

Michael陳認爲，「掙得越多繳稅越多」，這句話是不對的，想省稅並不難。在16日的講座中，他將為民眾講解中高收入家庭，如企業家、律師、醫師等，如何做到省稅以及2021年底前，必須做好的稅務規畫內容。若在股票和房市賺了很多錢，該如何省稅？他將介紹華人可能不太熟悉的家庭基金會（Family Fund）概念，以及如何用家庭基金會達到省稅目的。

他表示，美國許多富人都會創建一個家庭基金會，每年可以將自己净收入的30%捐給自己。假如年净收入100萬元，即可將其中的30萬元捐給自己的家庭基金會，節省大約15萬元的所得稅。此外家庭基金會還可以解決遺產稅問題，因爲家庭基金會非營利性質，可以世代相傳，其中的資金不用納遺產稅。此外，用家庭基金會中的資金，炒股票多繳納的收入稅也相對低。

黃海蒂表示，9月13日出台的拜登 稅改提案，預示著美國的稅法將有很大改變，包括企業所得稅、高收入人群個人所得稅、退休計畫限制等等都將出現較大修改，企業所得稅率提高，高收入公司累進制稅率好處逐漸減少，高收入人群所得稅提高等等，事關千家萬戶和績優企業，值得關注。

她表示，9月13日美國眾議院籌款委員會提出的拜登稅改，目前已經提交參議院討論，只要有51票即可通過。大部分法案將會2022年生效。因而，高淨值人士想認真做好稅務規畫或遺產規畫，只剩下三個月時間要努力抓緊。