佛州男到洛縣探母 口角槍殺兩兄弟 一死一逃過死劫 　　

Joseph Dambra涉嫌槍殺兩兄弟。（LASD）

洛杉磯 縣警局凶案組目前正在搜索一名62歲男子，該名男子涉嫌在洛杉磯縣聖迪瑪斯 (San Dimas)殺害他的兄弟。

該名男子叫Joseph Dambra，從佛州 來看他的母親。警探Brandon Dean表示，他在6日下午7時5分，開車到他兄弟Richard位於South Valley Center路200號街區的家中，兩人發生爭執，Joseph Dambra開槍射擊了Richard後，逃離現場，Richard當場死亡。

Joseph Dambra逃離現場後，來到第二個兄弟的家，位於East Allen路500號街區。他試圖開槍射殺他兄弟，但他兄弟沒在家，Joseph Dambra便開槍射擊了他的車子，當時車內無人。

Brandon Dean表示，槍擊原因可能出於家庭內部矛盾，但沒具體說是什麼矛盾。

Joseph Dambra是白人，高5呎10吋，215磅，棕色眼睛和棕色頭髮，留有鬍髭。他最後被目擊地點是聖迪瑪斯地區210號高速路上，開著一輛2016年紅白Ducati摩托車，是24T1111的加州 牌照。

Joseph Dambra攜帶有武器，為危險人物，若有民眾知道他的下落或有任何線索，可致電洛杉磯縣凶案組。電話：323-8905500。匿名可致電800-222-8477，或在網站http://lacrimestoppers.org/ 提供線索。