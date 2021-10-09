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世報建材裝修大展 授增建ADU 下周四連兩天登場

蒙特利公園訊

世界日報與華人營建公會攜手在14日和15日舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台。屆時會在兩天舉辦多場「2021建築專業講座」，演講內容覆蓋如何裝修舊宅、聖蓋博市設計審查委員會審查要點、住宅抵押貸款、附屬住宅單位增建ADU實例等精彩實用的內容，歡迎大家關注和參與。

今年是華人營建公會第三度和本報合作，秘書長David曹表示，這次大展加入很多新的建材商家，雖然疫情還沒有過去，展商報名都很踴躍。這個平台讓很多會員和民眾有直接交流的機會。尤其是在AUD如火如荼的大環境下，現場會有洛杉磯縣第一線相關專業人士帶來ADU最新的法規要求，以及分享如何能最快拿到許可的撇步等，讓民眾減少走彎路的時間。

建材展內多項講座，包括德倫學院負責人鄭德倫主講「如何翻修舊宅，SB9法案真的是投資者福音？」，以及皇家商業銀行主講「住宅抵押、增建加建貸款」等議題，以及增建ADU實例，對於華人都很實用，值得聆聽。

「建材裝修大展」舉辦時間是 2021年10月14日（周四）及10月15日(周五）10:00am-6:00pm，地點在Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801，免費入場觀展。

世界日報與華人營建公會共同舉辦「建材裝修大展」，現場的訂單及交易金額大。（檔案圖...
世界日報與華人營建公會共同舉辦「建材裝修大展」，現場的訂單及交易金額大。（檔案圖）

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