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金馬編劇家張永祥 病逝LA家中 享壽92歲

記者丁曙／洛杉磯報導
金馬獎終身貢獻獎得主張永祥病逝，享壽92歲。(蔣天鐸提供)
金馬獎終身貢獻獎得主張永祥病逝，享壽92歲。(蔣天鐸提供)

中華民國知名電影電視編劇家和金馬獎終身成就獎得主張永祥，2021年10月7日晚間在洛杉磯家中因心臟病發安詳過世，享壽92歲。目前南加州復興崗政戰學院校友會已經籌組了治喪委員會，並由校友會會長和理事長帶隊協助張永祥家人處理善後。

南加州復興崗政戰學院校友會理事長楊震南介紹，張永祥治喪委員會已於8日成立，主委蔣天鐸，副主委林德政，總幹事江天柱、楊震南以及委員約20多人，初步規畫在本月底前舉行追思會及協助殯葬等事宜，相關事宜仍在籌備中。

張永祥是中華民國台灣復興崗政戰學院影劇系第一期畢業，後來成為知名影視編劇和金馬獎終身貢獻獎，也是職業軍人轉行成為影視藝術家的代表人物，2016年獲得金馬獎終身成就獎，也是首位獲得金馬獎終身成就奬的編劇，觀衆和校友對他十分懷念與不捨。

南加州復興崗校友及張永祥治喪委員會主委蔣天鐸說，他本人是復興崗政戰學院第11期畢業，在校期間張永祥曾經給他講過課，因此，他們都稱張永祥為老師和教官。他盛讚張永祥藝術成就巨大，一生曾經獲得國家文藝獎，五次亞洲影展最佳編劇，五次金馬獎最佳編劇，並獲得美國奧司卡最佳外語片入圍及巴拿馬外語片編劇獎。他一身編寫和飾演過120部電影、電視劇本，例如，台灣早期的電影「養鴨人家」、「蚵女」、「我女若蘭」、「秋決」、「汪洋中的一條船」等等，膾炙人口，他的電影作品令人回味不已。

2021年洛杉機榮光聯誼會會長會長沈露茜說，獲悉張永祥前輩病逝的消息很難過。榮光會近日忙於籌備雙十國慶典禮，但將會全力配合復興崗政戰學院校友會為張永祥舉辦的治喪和追思活動。屆時，榮光聯誼會及中華旗隊也會參加，張永祥生前擁有國軍上校軍銜，應受到軍禮下葬的哀榮。

前僑務委員、中華民國空軍子弟小學聯誼會前會長楊賢怡表示，雖然他和張永祥前輩不很熟悉，但在南加州僑界活動中偶遇，但大家都有中華民國軍人或軍眷的淵源。特別是張永祥在影藝界取得的重大成就，令他十分景仰。

南加州復興崗校友會活動，前排左六是張永祥。（蔣天鐸提供）
南加州復興崗校友會活動，前排左六是張永祥。（蔣天鐸提供）

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