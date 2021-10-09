關家倩入選亞裔名人堂：亞裔要主動爭取權益

亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）6日舉辦記者會，入選者代表關家倩（Nancy Kwan，中）、名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh，右）、鋼琴家Ed Roth（左）出席。（記者張宏／攝影）

亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）6日舉辦記者會，宣布2021年入選者名單，入選者代表關家倩（Nancy Kwan）出席記者會。作為葛萊美 獎的評委和專輯入圍者，名人堂執行總裁（CEO）謝明錦（Maki Hsieh）呼籲在葛萊美獎評選中，應該有更高亞裔的投票 比例，因為亞裔目前只有2%的投票權。

謝明錦又名Maki Mae，她是可以用13國語言演唱的藝術家，現場不僅演奏小提琴，且演唱自己專輯的歌曲。她今年成為葛萊美獎自1992年舉辦以來，首位榮獲提名參選其年度最佳傳統流行音樂專輯、年度最佳二重唱 / 組合表演獎項目的亞裔代表。她也是葛萊美獎的投票會員，她說，每年葛萊美有1.3萬張會員投票，其中亞裔只有2%的投票權，在目前仇恨亞裔的背景下，亞裔應該在不同領域爭取自己的權利和發出聲音。

謝明錦又名Maki Mae，可以用13國語言演唱的藝術家，她在現場演奏小提琴。（記者張宏／攝影）

她說，亞裔名人堂2004年成立於西雅圖，名人堂每年都會評選十名入選者，今年的入選者來自演藝、醫學、商業等各個領域，藉此展示亞裔在西方世界的各個領域都做出傑出貢獻。希望借助名人堂能加深種族之間的理解，防止仇恨亞裔時間再次發生，也為亞裔下一代爭取更多的機會和尊重。名人堂也生產有形的產品，如音樂專輯、手機遊戲和亞馬遜流媒體數字內容。

出生於香港的電影演員關家倩，是第一位登上LIFE雜誌的亞裔明星，她說，很榮幸成為2021年名人堂的入選者，亞裔在美國要不斷爭取自己的權利，一如電影「尚氣」大賣，需要讓其他族裔了解亞裔的優點和文化。

今年十名入選者還包括日裔夏威夷女演員Ren Hanami、李小龍的兒子李國豪、華裔神經外科專家，開創腦癌疫苗先河的廖敏妃博士等人。