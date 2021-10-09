學者：中國崛起威脅 亞裔成仇恨替罪羊

研究全球正義和人權的學者8日舉辦一場線上活動，討論「﻿﻿﻿﻿﻿為什麼婦女是排外仇恨的主要目標」。（zoom截圖）

研究全球正義和人權的學者8日舉辦一場線上活動，討論「﻿﻿﻿﻿﻿為什麼婦女是排外仇恨的主要目標」。主講人討論仇恨婦女的暴力犯罪增長，主要原因是很多人尋找最脆弱的人群來攻擊，因此女性首當其衝。

根據一份有關伊斯蘭恐懼症及反穆斯林仇恨最新的報告，是婦女而不是男性成為主要目標。反亞裔 /太平洋島原住民的群體，對婦女的仇恨犯罪也超過對男性的仇恨犯罪。來自於拉丁族裔的婦女及帶有孩童的婦女移民的百分比持續增長，也是受到排外攻擊的一方。

柏克萊加大研究所全球正義項目主任Elsadig Elsheikh表示，其實穆斯林美國 移民歷史長度不亞於非裔，但是穆斯林尤其是女性，在美國經歷艱難。很多人尤其是年輕人會對自己的發言進行自我審查，擔心因為自己的宗教信仰被他人側目。為什麼美國會有仇恨穆斯林女性的社會現象？這不僅是對性別和種族的歧視，而且是要攻擊最脆弱的人群，這是一個社會結構問題，要去從根部去解決問題。

針對現在的中國 威脅論，AAPI 活動家、作家和記者謝漢蘭（Helen Zia）表示，中美緊張關係在未來還會加劇，這會導致在美國的亞裔生活更加困難。因為疫情，全球經濟受到重創，美國經濟也受到影響，很多人開始找替罪羊，認為是亞裔造成了這一切。

她說，拜登政府並沒有改變和軟化川普政府對中國的強硬政策，很多中國本科生研究生被拒之門外，認為他們是受中國政府監控的。美國是世界大國，中國正在崛起，如果問誰是美國最大的威脅，答案肯定說是中國，但是他們並沒有特別了解中國。一個國家被貼上敵人和競爭對手的標籤，在美國亞裔的日子自然不太好過。這種競爭關係，導致東亞、南亞、東南亞的群體都會受到影響，長此以往會成為被攻擊的對象。

講座還討論了從事農業的勞動女性遭受的職場壓榨和性騷擾，在街頭銷售食物的西裔女性也被攻擊，此類事情疫情之前就有發生，疫情後更是加劇。一些西裔女性在疫情期間被辭退，一些女性因為擔心被遣返或者失去工作而忍氣吞聲，因此，在移民系統做出改革也是必要的。