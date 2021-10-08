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波莫那工藝州大南瓜節登場 挑瓜、迷宮花樣多

蕭愛╱波莫那報導
小baby也來和南瓜合影。（蕭愛提供）
小baby也來和南瓜合影。（蕭愛提供）

已經有28年歴史的洛杉磯縣波莫那加州州立工藝大學（Cal Poly Pomona，以下簡稱波莫那工藝州大）的南瓜節，今年回來了。10月2日至31日在該校農場舉行，與往年不同的是門票要上網購票。

金黃顏色代表秋天，而漂亮的南瓜正是金黃色，成熟期也正好是秋天，於是南瓜成了秋天的代表，波莫那工藝州大以往每年都舉辦南瓜節（Cal Poly Pomona Pumpkin Fest）吸引大批民眾；在瓜田裡挑選南瓜，與南瓜合影，雕刻南瓜比賽，甚至每年有南瓜比大的比賽，看那一個南瓜是南瓜王。

影音來源：蕭愛

這個每年一度的南瓜節給人們留下太多美好回憶，但去年因為新冠病毒沒有舉辦，中斷了一年。同時放眼南加，這個南瓜節可以說是規模最大、最受歡迎、最有名，在南瓜節金瓜迎秋，也幾乎變成是南加居民的傳統活動了。

今年除了挑選南瓜的活動，還有大玉米迷宮活動，種植的比人高的玉米田，裡面已經被設計成曲折的路線，混淆參與者。但請別擔心，裡面一定有條路可以走出來的。在農場另一側，還有另一迷宮、向日葵花田，裡面種植了十幾種不同類型的向日葵花，也是拍照留念的好地方。

寵物農場有附近農場提供可愛的小動物，包括綿羊、山羊、雞，讓小朋友了解動物的生活，吃什麼、做什麼，動物與人類有什麼不同。

現場還有展示古董拖拉機，上面放置乾草，讓小朋友可以體驗農村生活，坐在乾草座位上，逛農場和牧場，這輛古董拖拉機叫Happy Cow 快樂老牛火車。

還有乘坐乾草馬車遊覽整個農場，由一輛古董拖拉機拉動，環繞玉米迷宮和一些正在生長的田地。有學校的學生作導遊，為大家介紹農場裡可以分享的信息。

有一個美麗的角落，介紹植物和農業，包括了解植物的生長、堆肥、家庭種植蔬菜園藝等的知識。

對成人而言，種類繁多的農夫市場（Farmers Store）更有吸引力。這是學校農場附設的小商店，專門出售農產品、各種果樹樹苗、自產的蜂蜜。還有各種美食和小吃。平時這個農夫市場也對外開放。現在小店已經著上秋裝，大小南瓜及金黃色楓葉裝點各個角落，準備好迎接南瓜節。

今年門票只能上網購票，這樣主辦單位能控制人數，因為一定要遵照洛杉磯縣健康校園指南來防疫。他們也呼籲大家，如果有症狀或正在接受隔離令者，不要來參加南瓜節活動。希望每位來玩的朋友都健健康康玩的盡興。

上面所有的活動也另外需要票，一元一張，十元可以買11張。

小提示：

上網購票網站：PUMPKINFESTIVAL.CPP.EDU

南瓜節活動地點：4102 S University Dr. Pomona CA 91768

開放時間：10月2日至31日 2021年

周六、周日：上午10時至下午8時

周三一周五：下午3時至下午8時

農夫市場外面的南瓜裝飾。（蕭愛提供）
農夫市場外面的南瓜裝飾。（蕭愛提供）
南瓜田扶老攜幼搬南瓜。（蕭愛提供）
南瓜田扶老攜幼搬南瓜。（蕭愛提供）
農場附設的農夫市場裝飾秋裝了。（蕭愛提供）
農場附設的農夫市場裝飾秋裝了。（蕭愛提供）
農夫市場內部裝飾。（蕭愛提供）
農夫市場內部裝飾。（蕭愛提供）
前年南瓜田的盛況。（蕭愛提供）
前年南瓜田的盛況。（蕭愛提供）
小女孩坐在南瓜上，為童年留下記憶。（蕭愛提供）
小女孩坐在南瓜上，為童年留下記憶。（蕭愛提供）

南加 洛杉磯 加州

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