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參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

南加藥劑師詐領逾1300萬 判刑近6年

記者邵敏／綜合報導
南加藥劑師被判入獄近六年，因詐領1300萬元保險。（unsplash.com）
南加藥劑師被判入獄近六年，因詐領1300萬元保險。（unsplash.com）

美國司法部5日宣布，南加州橙縣一名藥劑師因給予患者非必要處方藥、向保險機構詐領超過1300萬元，被聯邦監獄判處近六年監禁。

根據司法部的說法，42歲的亞裔李東尼（Thu Van “Tony” Le，譯音）於 4日被地方法官判刑，除監禁之外，他還被判處向軍方管理的醫療保健計劃TRICARE支付超過1090萬元的賠償金，以及向Amtrak員工醫療保健計劃Amplan支付76萬8488元賠償金。

李東尼是藥劑師，在河濱縣科洛那（Corona）擁有一家TC藥房，他於7月在洛杉磯聯邦法院承認醫療欺詐罪名。從2015年3月到2016年12月，他的藥房向TRICARE和AmPlan提交總額超過1300萬元，其中TRICARE支付了1098萬2759元，AmPlan支付了76萬8488元。同時他向所謂的營銷人員支付了高達50%的豐厚回扣。

根據法庭文件，營銷人員使用個人和保險信息製作複合藥物的欺詐處方，並通過承諾提供免費複合藥物的誤導性電話，徵集健康計劃的受益人。在某些情況下，一些受益人根本沒有收到任何聯繫，只是收到了他們沒有訂購的昂貴藥物。

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