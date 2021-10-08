聖伯納汀諾法官 推翻限制縣委任期提案

聖伯納汀諾縣五名縣政委員。（PE.COM)

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一名法官，近日推翻2020年11月由逾三分之二選民通過的提案 K（Measure K）。該提案目的是限制縣政委員任期及削減他們的薪水，導致聖縣縣政委員會向法院提告提案違憲，獲得法官認同。不過提案支持者已誓言要上訴法官的決定。

2020年11月，聖伯納汀諾縣逾三分之二選民，投票 支持削減縣政委員薪水及津貼，包括限制任期為只能做一任四年，每月薪酬不得超過5000元。

聖縣高等法院法官艾爾瓦瑞茲（Donald Alvarez）9月17日的最後裁決，雖然承認提案 K 支持者的核心法律論點是正確，但認為提案K無法實施，原因是將縣政委員任期限制在四年，實際違反了美國 憲法第一和第14修正案。同時因為提案削減五名縣政委員每月總薪資支出，與違憲的限制任期綁在一起，並未分開，所以不能執行。

艾爾瓦瑞茲指出，在這兩項新通過的規定上，不能取消一項而保留另一項，所以裁定這兩項限制規定都不能實施。

Measure K的支持者已經信誓旦旦要對法官決定上訴。