加州新法 禁餐廳主動給免洗餐具、醬料包

外帶客人主動要，店家才可提供免洗餐具、小包醬料。（KTLA）

加州 州長紐森 再度包裹簽署9項法案，這次是針對環保措施。其中影響最巨的是明年６月１日生效的新規，限制餐飲業者不得主動提供免洗餐具、番茄或芥末等小包醬料。AB 1276法案規定，除了機場與免下車等場所，店員可以主動詢問顧客是否需要這些東西外，其他地方都只能等客人開口索取才能提供。

新法生效後，除了餐飲業者不能再預先將刀叉、湯匙等免洗餐具，與各式醬料包成一包以主動提供給客人，連委託DoorDash、 Postmates等第三方外送業者時，也必須另外列出需要餐具的選項。餐飲業者頭兩次違規只會收到通知，但是後續再犯每天就要開罰至少25元，最高可每天連續罰300元。

AB 1276起草人是民主黨籍眾議員 卡瑞洛（Wendy Carrillo），選區包括Echo Park、Eagle Rock、中國城等洛杉磯東北與東部選區。加州舊法已經限制吸管的提供，新法追加了其他免洗餐具與佐料包，卡瑞洛強調不必要的塑膠餐具與醬料包只會增加垃圾量。但共和黨籍參議員維克（Scott Wilk）卻大剌剌地質疑，這就是紐森該否決的10大法案，紐森怎麼讓它過關了？

紐森本人則說，９項法案與2億7000萬元的經費，將能讓加州成為環保措施的先驅者，並且減少垃圾，同時避免有毒廢棄物進入生態鏈。法案當中包括，「可回收」標誌的使用範圍將大幅縮減，不能自然分解的物品則須特別標示。由眾議員丁右立（Phil Ting）提出的兩項法案，還包括2023年元旦起，食品包裝必須標示威脅環境的危險原料。