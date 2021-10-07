Verizon小商業培訓 學員可申請資助

Verizon推出的「Verizon Small Business Digital Ready」項目，幫助小企業提升競爭力。（蒙市政府網站）

蒙特利公園 市政府4日發文向城市中小商業推薦免費企業數字化培訓項目，該項目旨在為小商業通過個性化教學和內容、建立企業間人際關係等，介紹更多運營工具，提升企業競爭力，符合條件的用戶還有機會申請1萬元資助。

該項目是由Verizon推出的「Verizon Small Business Digital Ready」項目，小商業主可以上網申請加入該項目，就可以上網路培訓專課。屆時項目將根據小企業主需求的回答推薦相關課程。這些免費課程由真正的企業主設計，並涉及行業內最重要的話題。

註冊參加該項目並且完成兩門以上的課的業者，可以申請1萬元資助金。

註冊網站：https://www.verizon.com/about/responsibility/digital-inclusion/small-business-training?utm_source=lisc-lisc-los-angeles&utm_medium=partner&utm_campaign=digital-ready-launch&utm_term=local-convener-los-angeles

如有疑問，可致電蒙特利公園市經濟發展部Karen Ko，電話626-3071385，或發電子郵件至[email protected]。