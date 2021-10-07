南加國慶盃橋牌賽 9日洛僑中心開打

南加州四個組織將舉辦第二屆「南加州國慶盃橋牌校際邀請賽」。（南加州成大校友會）

由南加州 中國大專院校聯合校友會（JCUAA）、南加 州台灣 大學校友會（NTUAASC）、南加州成功大學校友會（CKUAASC）、亞美會計研究發展基金會（AAARDF）聯合主辦的「南加州慶祝2021年中華民國雙十國慶 - 國慶盃橋牌校際邀請賽」活動，將於9日（周六）在洛杉磯華僑文教服務中心熱鬧開打。主辦方將於當天午間12時30分舉辦盛大舉行開幕典禮。

活動籌委會主席暨南加州成大校友會會長葉俊麟表示，今年第二度舉辦南加州國慶盃橋牌校際邀請賽，將以線下實體形式進行競技，共邀請來自13所台灣各大專院校的校友們，組成六支橋牌隊伍進行全天單循環橋賽。參賽橋手們畢業於成功大學、台灣大學、輔仁大學、靜宜文理學院、文化大學、清華大學、東海大學、屏東科技大學、交通大學、海洋大學、東吳大學、實踐大學、嶺東科技大學等學校。參賽者中有夫妻檔、有父女檔、也有美國現役女子青年國手參賽。

活動召集人聖瑪利諾市前市長，也是成大校友的孫國泰表示，在慶祝雙十國慶的光輝10月，特別舉辦校際之間的隊制 (Team Match) 橋牌邀請賽。希望藉該活動聯誼南加州僑界各社團與主流社區橋藝界人士，達到以橋會友、豐富生活的目的，更讓主流社區了解台灣的文化。