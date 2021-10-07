確保玫瑰遊行安全 巴沙迪那增警預算

圖為2018年玫瑰遊行前後，縣警警員在巴市幫助維持安保。（記者李雪／攝影）

洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）議會將考慮該市警察局提出的建議，即為玫瑰花車遊行 和錦標賽增加額外安全措施。還會考慮與洛杉磯縣警局(LASD)簽訂為期五年的合同，可能耗資高達950萬元。過去五年裡，縣警提供的該服務漲價了72%。

根據議程，市議員將與洛縣 警局討論每年不超過190萬元的合同，為巴市的新年相關活動提供補充執法服務，包括玫瑰遊行和玫瑰碗橄欖球比賽。

市府此前批准與洛縣警局簽訂為期三年的合同，以允許在上述活動期間配備更多人員。但近年來與在元旦活動期間實施執法服務相關成本穩步增加。

圖為2018年玫瑰遊行前後，洛縣警警員在巴市市府前設置的臨時警局。（記者李雪／攝影）

在過去五年中，縣警部門提供的安全措施預算增加72%。2016年，市府與縣警局簽訂每年110萬元的合約。2018年，雙方將上限提高到150萬元，增加了36%。據工作人員報告，新合約預計在190萬元，將在每年12月30日至1月2日期間生效至2026年。

縣警提供的服務將包括提供補充交通管制，和執法人員以及提供操作、技術和文書支持的人員。

同時該市警局也提出輔助安保措施供市議會考慮，包括購買八具反恐車輛護欄、一輛拖車和一輛運輸車，金額不超過8萬2952元。

圖為2017年警方在遊行場地附近設置的充水障礙物。（記者李雪／攝影）

早在2016年12月，一名司機故意駕駛一輛卡車進入柏林的一處聖誕市場，執法機構開始在玫瑰遊行的關鍵地點設置水障。但在2018年和2019年，警局發現充水的障礙物安全性不足，開始利用Archer反恐車輛障礙物來確保玫瑰遊行路線的安全。

工作人員的報告中寫道，「車輛緩解策略是必要的，因為車輛襲擊是本土暴力極端分子或恐怖分子，在大型活動和集會上發起的主要攻擊形式之一」。