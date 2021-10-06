橙縣僑青請益台商 分享投資經驗

蔣翼鵬主任(一排左四)與柑縣台美商會理事及青商部多位新加入的會員合影。（橙僑提供）

柑縣台美商會暨青商部日前舉辦經貿講座，邀請該會兼具投資 及事業經營成功經驗的理事蔡尚寛，分享經商哲學、企業管理及投資展望。當天活動現場出席及線上直播雙軌並行，熱絡的交流氣氛從現場透過網路延伸到遠端各地。

9月12日的活動由柑縣台美商會會長楊博盛、副會長陳啟耕共同主持，青商部會長官振洋邀請年輕會員參與，橙僑中心主任蔣翼鵬應邀出席，一同支持僑青投入僑團活動，向僑台商前輩請益，共榮共好、共創商機。

柑縣台美商會暨青商部於9月12日舉辧經貿講座，柑縣台美商會青商部會長官振洋(中、紫色服)，邀請年輕的會員參與活動、學習前輩成功經驗。（橙僑提供）

主講人蔡尚寬分享自己曾參與過金融業、房地產 業、旅宿業等多面向的經商投資經驗，他鼓勵有意創業投資的台裔青年朋友勇於嘗試，不畏困難與失敗。

蔡尚寬表示，他從事的十項事業之中，約有七項是失敗的，但成功的三項所獲得利潤，往往是遠大於其他虧損，所以投資應該主動進取、不灰心。他也提到美國 是多元族裔社會，在美國經商要秉持開放，願意與不同族裔合作，才能開創商機。

柑縣臺美商會會長楊博盛(中)、副會長陳啟耕(右)與主講人蔡尚寬(左)以訪問、交談方式請益經商投資經驗。（橙僑提供）

蔣翼鵬致詞肯定柑縣台美商會暨青商部舉辦這類促進世代及經驗傳承的活動，相信有助吸引新血加入商會。楊博盛會長亦感謝大家參與，並介紹商會組織及活動內容，希望大家支持並歡迎加入商會的大家庭。

本次講座活動契合年輕人投資創業需求，精彩充實的內容讓現場30位、線上40位參加者均感收獲滿滿，也感受到柑縣台美商會暨青商部、橙縣華僑文教服務中心及僑務委員會對海外僑台商、僑青的關心及支持。