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國際青少年繪畫賽「祝福北京冬奧」 逾80作品跨海參賽

【洛杉磯訊】
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪。（美國北京聯合會提供）
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪。（美國北京聯合會提供）

美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為「祝福北京冬奧、圓夢冰雪」，共收到80餘幅主題作品， 參加活動者從四歲的幼童到18歲高中學生。

此次活動是應北京市僑辦邀請，美國北京聯合會積極推動，著名藝術家丁紹光、油畫家左夫、油畫家趙純及趙純美國繪畫學院、US Arts Irvine美國藝術學院爾灣中心、藝術指導王俊老師、藝術指導樊亞東老師，及書法家陳榮老師等，積極發布消息並推薦學生參與。經過評選，最終確定一些具有藝術代表性，及與祝福北京冬奧圓夢冰雪主題相扣作品，送往北京參加巡展。

由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，...
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，共收到80餘幅主題作品。（美國北京聯合會提供）
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，...
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，共收到80餘幅主題作品。（美國北京聯合會提供）

本次活動由美國北京聯合會常務理事長李紅律師及副會長李陽負責。李紅表示，2019年北京聯合會曾在尼克森總統圖書館成功舉行第一屆國際青少年書畫大賽，紀念中美建交40周年，參賽者馮時以北京冬奧為主題的巨幅創作，獲得美國賽區一等獎及中國總賽區二等獎。

李紅感謝許多家長及孩子自掏國際郵費，投遞原作到北京，表達對2022北京冬奧的美好祝福。還有一些學生則是採用電子郵件投遞作品，這些作品也會在北京冬奧的相關網站上展示。

由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，...
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，共收到80餘幅主題作品。（美國北京聯合會提供）
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，...
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，共收到80餘幅主題作品。（美國北京聯合會提供）
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，...
由美國北京聯合會主辦的第二屆國際青少年繪畫邀請賽，主題為祝福北京冬奧、圓夢冰雪，共收到80餘幅主題作品。（美國北京聯合會提供）

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